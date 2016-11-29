Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
12:00 / Общество / СахГУ / родители  

СахГУ приглашает на день открытых дверей

Сахалинский государственный университет 28 января проведёт день открытых дверей.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе вуза, будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование и консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и многое другое.

В этом году из-за большого количества поданных заявок из общеобразовательных учреждений области организаторы решили провести мероприятие в две смены.

1 смена: 11:00 – 12:00 – выставка-презентация институтов и колледжей СахГУ,

12:00 – 13:00 – концерт студенческих творческих коллективов,

13:00 – 14:00 – консультация специалистов Приемной комиссии СахГУ.

2 смена: 13:00 – 14:00 – выставка-презентация институтов и колледжей,

14:00 – 15:00 – концерт студенческих творческих коллективов СахГУ,

15:00 – 16:00 – консультация специалистов Приемной комиссии.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с институтами и колледжами входящих в состав университета, им расскажут об организации учебного процесса, особенностях поступления в университет в 2017 году, встретятся с работодателями.

После официальной части для школьников и их родителей будет организована встреча с представителями приёмной комиссии, в ходе которой можно задать любые интересующие вопросы по предстоящей приёмной кампании в вузы России.

День открытых дверей ориентирован не только на выпускников школ, колледжей и техникумов, но также и на лиц, желающих получить второе высшее образование, пройти обучение в магистратуре или аспирантуре.

Мероприятие пройдет в актовом зале административного корпуса СахГУ по адресу: Коммунистический проспект, 33. Справки по телефону (4242) 45-23-80.

Теги  Школы СахГУ Родители

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

27 января / Общество

И снова о рыбалке

На вопросы сахалинцев о рыболовстве ответит заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

Афиша
29 января
Восхождение на гору Московская
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
28 января
Квартирник в Чехов-центре
Чехов-центр

Музыкально-литературную композицию предлагают артисты Чехов-центра
27 января
Фестиваль японского кино
Октябрь

В программе четыре фильма кинематографистов Страны восходящего солнца
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
27 января
Баскетбол: Сахалин - Новосибирск
Дворец спорта «Кристалл»

Главное спортивное событие недели

Спецпроекты

27 января / Просто жизнь: авторская колонка

Прожорливый гипоталамус

Какая депрессия забористее – зимняя или весенняя?

26 января / Человек года

Яркие победы

Подведены итоги конкурса «Человек года–2016», участниками которого всегда становятся талантливые неординарные сахалинцы

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Электроника / Игры, приставки и программы / № 1397
2500 руб.
Ретро приставки. В магазине "Медия Плюс"
Животные / Собаки / № 1396
Акиты
Личные вещи / Красота и здоровье / № 1393
40000 руб.
Реабилитация наркозависимых в Москве
Услуги / Предложения / № 1392
Законное освобождение
Услуги / Предложения / № 1391
Юридическая помощь по любым семейным вопросам.
Недвижимость / Квартиры / № 1390
2-к квартиру в Южно-Сахалинске на длительный срок
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1389
20 руб.
воздушные шары
Услуги / Предложения / № 1388
ЗАКОННО ИЗБАВИМ ОТ КРЕДИТНЫХ ПРОБЛЕМ.
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1387
Шнуры и переходники - на микрорынке "Янтарь"
Работа / Предлагаю / № 1386
500 руб.
Тайный покупатель

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»

Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развити...
читать дальше

Л Алексей

И снова о рыбалке

Добрый день. есть ли результаты проекта "доступная рыба" Снизились ли цены на эту продукцию на островах? Реализуется ли проект на Курилах

И снова о рыбалке

Какие изменения предлагают внести в закон о «О любительском рыболовстве» власти Сахалина?

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
13 декабря 2016 10:49 / вселенная / космос
Космос, другие Миры - стихи
8 декабря 2016 15:09 2
Общественники известили общественность об её мнении

Популярное

23 января 13:24 / Конкурсы / конкурсы / фотография   10
Мой Новый год. Голосуем за лучшие фото!
26 января 14:05 / Общество / детсады / дети
В детсадах Сахалина малышей теперь можно оставлять вечером и в выходные
26 января 09:58 / Происшествия / авария / поезд
Поезд протаранил иномарку на Сахалине, жертв нет
23 января 08:45 / Таинственный остров / природа
Ускользающий гоминоид
24 января 20:00 / Центр внимания / сноуборд / горы
Испытатели склонов
20 января 19:02 / Общество / детсады / следком
На Сахалине заведующая детсадом начисляла себе прибавку к зарплате
20 января 19:15 / Общество / взятка / следком
Директор Сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки

Тэги

Дети Снег Следком Соревнования Полиция Лыжи Праздник Конкурсы Автомобили Спортсмены

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  193 (27%)
  170 (24%)
  89 (12%)
  45 (6%)
  35 (5%)
  63 (9%)
  127 (18%)



ПроОстрова Конкурсы Политика Экономика Человек года Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Спорт Острова моей любви Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru