СахГУ приглашает на день открытых дверей

Сахалинский государственный университет 28 января проведёт день открытых дверей.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе вуза, будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование и консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и многое другое.

В этом году из-за большого количества поданных заявок из общеобразовательных учреждений области организаторы решили провести мероприятие в две смены.

1 смена: 11:00 – 12:00 – выставка-презентация институтов и колледжей СахГУ,

12:00 – 13:00 – концерт студенческих творческих коллективов,

13:00 – 14:00 – консультация специалистов Приемной комиссии СахГУ.

2 смена: 13:00 – 14:00 – выставка-презентация институтов и колледжей,

14:00 – 15:00 – концерт студенческих творческих коллективов СахГУ,

15:00 – 16:00 – консультация специалистов Приемной комиссии.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с институтами и колледжами входящих в состав университета, им расскажут об организации учебного процесса, особенностях поступления в университет в 2017 году, встретятся с работодателями.

После официальной части для школьников и их родителей будет организована встреча с представителями приёмной комиссии, в ходе которой можно задать любые интересующие вопросы по предстоящей приёмной кампании в вузы России.

День открытых дверей ориентирован не только на выпускников школ, колледжей и техникумов, но также и на лиц, желающих получить второе высшее образование, пройти обучение в магистратуре или аспирантуре.

Мероприятие пройдет в актовом зале административного корпуса СахГУ по адресу: Коммунистический проспект, 33. Справки по телефону (4242) 45-23-80.