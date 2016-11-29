Сахалинец победил на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Сахалинец Владимир Каркин выиграл спринт на 15 км на третьем этапе Кубка России 2017 года по лыжным гонкам.

По информации регионального минспорта, эти старты прошли в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в поселке Вершина Тёи в Хакасии. В этом году чемпионат посвящен памяти заслуженного тренера СССР и России Виктора Ткаченко, первого наставника Елены Вяльбе.

В Кубке России участвовали более 130 лыжников из 12 регионов страны. Сахалинскую область представляют Владимир Каркин, Иван Гуляев, Андрей Власов, Иван Кустов, Яков Леманов, Виктория Каркина, Мария Муратова, Дарья Шацких, Кристина Зыкова. Тренеры сборной – Эдуард Алехин и Александр Кройт.

В первый день состоялись гонки классическим стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Во второй день спортсмены состязались в спринте классическим стилем, в котором удача была на стороне Владимира Каркина. Вторым финишировал Максим Толкачев из Томска, третьим – Дмитрий Шохирев, представлявший Хабаровский край. На этой дистанции в десятку вошли еще два сахалинца. Иван Гуляев стал шестым, следом за ним финишировал его партнер по команде Яков Леманов. Всего у мужчин финальный старт приняли 30 спортсменов.

У женщин быстрее всех 10 км преодолела Наталья Руденко из Красноярского края. Дарья Шацких показала 16-й результат, а Кристина Зыкова – 29-й.

Сегодня у спортсменов состоится официальная тренировка, а продолжится соревновательная программа 28 января гонкой свободным стилем на 10 и 15 км у женщин и мужчин.