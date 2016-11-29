«Гидрострой-тур»: туристический кластер на Итурупе сложился
В компании «Гидрострой-тур» считают, что туристический кластер на самом большом острове Курильской гряды – Итурупе – уже сложился. 26 января директор компании Марина Евгенова рассказала южносахалинцам о рекреационных возможностях острова.
Итуруп называют жемчужиной Курил. Прежде всего, любителей экзотики сюда влечёт первозданная красота природы и рыбалка. Вулкан Атсонупури, бухта Янкито, Лимонитовый каскад, вулкан Баранского, река Кипящая, Белые скалы, бальнеологический комплекс «Ванночки» - это далеко не полный перечень природных достопримечательностей Итурупа.
Кроме того, здесь предлагают прогулки на снегоходах, экскурсии, в том числе на рыбоперерабатывающий завод, и многое другое.
Природа здесь практически не тронута человеком, однако отдых на острове уже далеко не дикий. Туроператор предлагает комфортную гостиницу на 38 номеров разных категорий, где одновременно могут расположиться 62 человека, внушительный автопарк, чтобы добраться до самых труднодоступных мест, морской транспорт: яхты, катера, резиновые лодки, туристическое оборудование, лыжи, снегоступы и др.
- Кроме того, что у нас уникальные, богатые природные ресурсы, у нас и бытовые условия становятся лучше. Многие приезжающие говорят, что даже на Сахалине нет такого асфальта, - сказала Евгенова.
На Итурупе можно отправиться в пеший или автомобильный поход, на морскую рыбалку, в гастрономический тур. В информационном буклете значится и «создание индивидуальных программ в соответствии с самыми необычными запросами», а также проведение тимбилдингов и бизнес-встреч в неделовой обстановке.
Евгенова обратила внимание на то, что с вводом нового аэропорта на Итурупе два года назад риск невылетов с острова сократился на 80%. С ней согласна и руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. Она сказала, что транспортная проблема, безусловно, полностью не побеждена в силу климатических особенностей островов, но максимально минимизирована. А что касается цен на авиаперевозки, как раз сейчас областное правительство решает с «Авророй» вопрос о снижении стоимости билетов для туристов.
Базовый тур, который предлагает компания, рассчитан на четыре дня и три ночи. Но по желанию туриста их может быть и больше. Особое внимание уделяется безопасности - в компании работают профессионально подготовленные инструкторы.
В конце презентации «Гидрострой-тур» разыграл среди собравшихся два сертификата на четырёхдневный тур на Итуруп, позволяющих посетить остров в любое время года. Победили две сахалинки, для которых побывать на острове было давней мечтой.
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