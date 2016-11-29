«Гидрострой-тур»: туристический кластер на Итурупе сложился

Итуруп называют жемчужиной Курил. Прежде всего, любителей экзотики сюда влечёт первозданная красота природы и рыбалка. Вулкан Атсонупури, бухта Янкито, Лимонитовый каскад, вулкан Баранского, река Кипящая, Белые скалы, бальнеологический комплекс «Ванночки» - это далеко не полный перечень природных достопримечательностей Итурупа.

Кроме того, здесь предлагают прогулки на снегоходах, экскурсии, в том числе на рыбоперерабатывающий завод, и многое другое.

Природа здесь практически не тронута человеком, однако отдых на острове уже далеко не дикий. Туроператор предлагает комфортную гостиницу на 38 номеров разных категорий, где одновременно могут расположиться 62 человека, внушительный автопарк, чтобы добраться до самых труднодоступных мест, морской транспорт: яхты, катера, резиновые лодки, туристическое оборудование, лыжи, снегоступы и др.

- Кроме того, что у нас уникальные, богатые природные ресурсы, у нас и бытовые условия становятся лучше. Многие приезжающие говорят, что даже на Сахалине нет такого асфальта, - сказала Евгенова.

На Итурупе можно отправиться в пеший или автомобильный поход, на морскую рыбалку, в гастрономический тур. В информационном буклете значится и «создание индивидуальных программ в соответствии с самыми необычными запросами», а также проведение тимбилдингов и бизнес-встреч в неделовой обстановке.