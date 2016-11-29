Сахалинские биатлонисты лидируют на первенстве ДФО

Сборная Сахалинской области успешно выступает на первенстве Дальневосточного федерального округа по биатлону, которое проходит в Новосибирске. Данные старты являются отборочными соревнованиями на Всероссийскую спартакиаду учащихся 2017 года.

Уже состоялись индивидуальные гонки среди спортсменов 18-19 лет. Отличную подготовку показала спортсменка из Томари кандидат в мастера спорта Дарья Капранова, воспитанница тренера Александра Ливанского. Дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами она преодолела за 44.44,4 сек. Ближайшая преследовательница Полина Бахур из Камчатского края отстала от Дарьи более чем на 7,5 минуты. С третьим результатом финишировала хабаровчанка Мария Чижик (52.29,7сек). 26 января спортсмены вышли на старт спринтерской гонки. На дистанции 6 км с двумя огневыми рубежами вновь первенствовала сахалинка Дарья Капранова. Чтобы одержать победу ей понадобилось 24.36,7сек. Второе и третье места заняли Полина Бахур и Мария Чижик.

В возрастной группе юношей 16-17 лет весь пьедестал почета заняли воспитанники ДЮСШ Томари Сахалинской области. Дистанцию 6 км с двумя стрельбами первым преодолел Илья Жуков (22.14,9сек). 1мин.28 секунд победителю уступил Егор Питенин. Призовую тройку замкнул Валерий Кокарев. Тренером ребят является Александр Ливанский.

Сегодня состоится гонка преследования.