Ростелеком позволил сахалинцам управлять просмотром
Более 75% абонентов «Интерактивного телевидения» на Сахалине пользуются сервисом «Управление просмотром», информирует пресс-служба компании.
Услуга дает возможность ставить эфир на паузу, возвращаться к просмотру спустя некоторое время, перематывать рекламу в прямом эфире и делать архив сериалов или передач.
- Сервис «Управление просмотром» расширяет зону комфорта наших абонентов. У них появляется целый ряд дополнительных возможностей. Новости, премьеры фильмов, передачи можно записать в архив и просмотреть без рекламы. Очень удобно и экономит время, – рассказала директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Леонтьева.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. Клиентам «Ростелекома» доступны более 220 телевизионных каналов в цифровом качестве, в том числе свыше 75 – в HD-формате.
Сервисы «Интерактивного телевидения» включают электронную программу передач, караоке, «видеопрокат» и услугу «Управление просмотром». Кроме того, «Интерактивное ТВ» интегрировано в социальные сети, что позволяет телезрителю одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Напомним, что преимущества «Интерактивного телевидения» могут оценить абоненты всех провайдеров. Благодаря новому продукту «Ростелекома» – «Интерактивное ТВ 2.0» – телевизионный и видеоконтент доступен в любом месте, где есть интернет от 3 Мбит/с. Компактная приставка подключается беспроводным способом через Wi-Fi. Кроме того, приставка очень мобильна, ее можно взять с собой в отпуск, в гости или командировку. Она работает на всей территории страны и автоматически подстраивается под текущий часовой пояс.
Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.
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