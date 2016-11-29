Ростелеком позволил сахалинцам управлять просмотром

Более 75% абонентов «Интерактивного телевидения» на Сахалине пользуются сервисом «Управление просмотром», информирует пресс-служба компании.

Услуга дает возможность ставить эфир на паузу, возвращаться к просмотру спустя некоторое время, перематывать рекламу в прямом эфире и делать архив сериалов или передач.

- Сервис «Управление просмотром» расширяет зону комфорта наших абонентов. У них появляется целый ряд дополнительных возможностей. Новости, премьеры фильмов, передачи можно записать в архив и просмотреть без рекламы. Очень удобно и экономит время, – рассказала директор по работе с массовым сегментом Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Леонтьева.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. Клиентам «Ростелекома» доступны более 220 телевизионных каналов в цифровом качестве, в том числе свыше 75 – в HD-формате.

Сервисы «Интерактивного телевидения» включают электронную программу передач, караоке, «видеопрокат» и услугу «Управление просмотром». Кроме того, «Интерактивное ТВ» интегрировано в социальные сети, что позволяет телезрителю одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.