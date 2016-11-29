Бройлеры сахалинской птицефабрики подорожали на 10 рублей

Охлаждённые куры-бройлеры птицефабрики «Островная» после Нового года подорожали на 10 рублей, с прежних 135 рублей до 145 рублей за килограмм.

Судя по всему, рост цен обусловлен подорожанием комбикормов. По крайней мере, именно по этой причине предприятие впервые за три года в этом месяце повысило стоимость куриного яйца на 2 рубля, сообщила первый заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Наталия Розанова 27 января на очередном заседании регионального штаба по мониторингу за состоянием цен на потребительском рынке.

Отметим, в ноябре прошлого года птицефабрика «Островная» впервые за последние 20 лет вырастила собственных бройлеров. Первую партию охлаждённого мяса смели с прилавка за 40 минут. Из-за больших очередей и недобросовестных перекупщиков компания приняла решение отдавать кур по две в руки. До сих пор в фирменных магазинах «Островной» на бройлеров идёт охота.

Подорожание в скором времени может коснуться и другой полюбившейся сахалинцам куриной продукции. Единственная компания, работавшая напрямую с белорусским производителем кур «Петруха», уходит с рынка. Она же возила говядину из Алтайского края.

Компания распродаст все остатки мяса и займётся своим основным видом деятельности – строительством и продажей стройматериалов, рассказала Розанова. Теперь белорусских кур будут поставлять другие компании, но через приморского посредника.

В целом же, по словам Розановой, ситуация на сахалинском рынке мяса птицы остаётся стабильной.