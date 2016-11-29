Видеофиксация снизила число ДТП в Южно-Сахалинске

С 2013 года на территории областного центра поэтапно были установлены 30 стационарных комплексов фото-видеофиксации, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, они позволили резко снизить число ДТП. Техника фиксирует превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед СТОП-линией, выезд на встречную полосу движения и непредоставление преимущества пешеходам. Выявленные нарушения позволили в 2016 году вынести 113 тыс. 883 постановления.

После внедрения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Сахалинской области отмечается стабильное снижение аварийности в местах их установки. Так, в 2013-2014 годах в местах установки стационарных комплексов зарегистрированы 275 ДТП, в которых 4 человека погибли, 145 человек получили телесные повреждения. В 2015 году данный показатель составил 15 ДТП, 1 погиб, 17 ранены. В 2016 году зарегистрированы 9 ДТП, 1 человек погиб, 10 получили телесные повреждения.

Кроме того, отмечаются участки улиц, где после установки стационарных комплексов не зарегистрировано ни одного ДТП. Из общего количества, не зафиксировано, а следовательно, локализовано 12 мест концентрации ДТП из 30, или 40%.

К наиболее показательному примеру положительного эффекта от работы комплексов ФВФ можно отнести статистику по ул. Железнодорожной в областном центре, где с сентября 2014 года установлены 8 стационарных комплексов ФВФ. В 2013 году, до установки комплексов, в местах их расположения зарегистрированы 8 ДТП, в которых погибли 2 человека, 11 получили ранения. В 2016 году на этих же местах зарегистрированы 2 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

В результате эффективного применения стационарных комплексов ФВФ, на территории г.Южно-Сахалинска в настоящее время, в сравнении с 2015 годом, отмечается снижение показателей аварийности по количеству ДТП на 13,2%, по погибшим на 4,2%, по пострадавшим на 12,8%.

Принимая во внимание положительное влияние стационарных комплексов, на 2017 год управлением Госавтоинспекции Сахалинской области Правительству Сахалинской области предложено оснастить 13 мест на загородных автодорогах юга Сахалинской области, в местах, где в 2015-2016 годах зарегистрированы 74 ДТП, в которых погибли 33 человека и 80 человек получили ранения.