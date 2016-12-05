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28 января 11:45 / Центр внимания   1  

ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 28 января

В этом выпуске: дёшево и экологично, маска - способ борьбы со смогом, концлагерь для животных, брошенные авто и другие новости.

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Автобусы на газомоторном топливе

Десятки южно-сахалинских автобусов продолжают работу на природном газе. «Голубое топливо недорогое, а самое главное - экологичное. Последний фактор сейчас очень актуален. Столица островов уже несколько дней находится в пелене легкого смога.

Смог в городе

Маска - способ борьбы с влиянием смога на организм простой, действенный. Но в наиболее загрязненных городах мира пришли к более комплексным мерам.

Детсад без выходных

Детский сад теперь можно посетить семь дней в неделю. В дошкольных учреждениях острова открываются вечерние посещения, а также группы выходного дня.

Происшествие в детском саду

А в другой южно-сахалинский детсад нагрянул ну очень необычный воспитанник. Он уже давно вышел из дошкольного возраста, да еще и с криминальным багажом за плечами. 25-летний детина переночевал в помещении одной из групп, оставив после себя отходы жизнедеятельности. И эта из рук вон выходящая история могла бы остаться незамеченной, если бы не бдительность одного из родителей.

Океанариум смерти

На этой неделе стали известны новые подробности гибели сахалинского сивуча. Морской лев по имени Старк был убит. Об этом в понедельник на пресс-конференции во Владивостоке заявил директор Национального научного центра морской биологии ДВО РАН — академик Андрей Адрианов.

Уголовное дело по «Кольской»

Продолжение разбирательства спустя пять лет. Центральный районный суд Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении экс-следователя Виталия Фердера, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу о крушении «Кольской». Следователь приговорен к штрафу.

Автобусные маршруты в Холмске

Новые Мазы - в портовом городе. Впервые за 20 лет в Холмске появился муниципальный транспорт. До этого людей возили частники.

Брошенные машины

Пока в Холмске радуются новым машинам, в Южно-Сахалинске не знают, что делать со старыми. Ненужные авто, или так называемые «подснежники», погребенные под сугробами, портят облик областного центра. Не всегда чиновники знают, что делать с железным хламом. Зато для предприимчивых горожан это неплохой способ для заработка.

Губернатор на инвестсовете

Посетить японскую баню онсэн можно будет на Кунашире. Сахалинская компания намерена там построить гостиничный комплекс, повысив тем самым уровень сервисного обслуживания. Планируется, что это будет двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. По задумке проектировщиков, сама баня должна обладать тремя купальными зонами на открытом воздухе с горячей водой из термального минерального источника. Данный проект одобрили участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве.

Манекен челлендж

Весь мир сошел с ума и застыл. Mannequin Challenge - новый флешмоб, где люди замирают словно в игре «Море волнуется раз». Благодаря этому челенджу становится понятно, как далеко могут зайти люди, когда время вокруг них замирает. Остановилось мгновение и в закулисье нашей телекомпании.

Международный день эскимо

Мечта ценой в 20 копеек. Именно столько раньше стоило мороженое, которое было верхом наслаждения для детей и взрослых. Сейчас сложно поверить, что за этим десертом когда-то выстраивались длинные очереди.

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Комментарии


Детсад Ромашка, вас как корреспондентах и в канале новостей очень разочаровался, нашли у кого брать интервью, даже у вас на канале КС врет а вы не проверили ее информацию. Вам для размышления, заявление в полицию написала заведующая детсаду в то же утро, когда был пойман 25 детина. Остальное тоже не верная информация, зайдите на сити Сах новости все увидите
анонимно 29 января 08:49

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