Сахалинцы полюбили капусту

Сахалинские сельхозтоваропроизводители продали беспрецедентное количество капусты прошлогоднего урожая – 4800 тонн, что на 92% больше, чем на январь 2016 года.

На сегодняшний день в хранилищах островных хозяйств осталось 3100 тонн белокочанной капусты, что составляет 35% от урожая, сообщил заместитель директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области Геннадий Лысенко 27 января на заседании регионального штаба по мониторингу цен на продукты.

Картофеля купили на 2% больше, чем в прошлом году, – 8000 тонн. Причем, по словам Лысенко, повысился спрос на мытый корнеплод. А вырастили его в 2016 году на 15% больше. Сейчас запасы картофеля составляют 32 тыс. тонн, это 72% от валового сбора. Без учёта семян осталось 55% урожая.

Объем заготовленных овощей увеличился на 16%. Моркови осталось 3200 тонн, свёклы - 2500 тонн.

Лысенко отметил, что картофеля прошлогоднего урожая островитянам должно хватить до июля, овощей – до июня. Однако всё будет зависеть от их сохранности. Пока хранилища с холодильниками, которые будут охлаждать овощи в мае-июне, есть только в «Тепличном» и тымовском хозяйстве «Север».

Овощей закрытого грунта в прошлом году собрали 343 тонны, что на 62% больше показателя 2015 года. Своих огурцов стало больше и вовсе на 82%. Лидером по их выращиванию является совхоз «Тепличный». Нарастить производство позволил ввод 6 гектаров новых теплиц, причем 3 из освещаются круглосуточно.

Себестоимость огурцов снизилась на 30%, а цена по сравнению с прошлым годом упала почти в два раза, на 100 рублей. Теперь «Тепличный» продаёт их по 120 рублей вместо прошлогодних 220. А на ярмарках и вовсе по 80 рублей.

Томаринский совхоз «Заречное», по словам Лысенко, вынужден поспевать за старшим товарищем и снижать цены. Однако объёмы здесь не такие внушительные, и котельная топится на угле, поэтому предприятие продаёт огурцы по цене ниже себестоимости и несёт убытки.