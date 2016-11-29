На юге Сахалина на дорогу сошла лавина

Сегодня утром на юге острова сошла большая лавина, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, на 26-м километре автодороги Холмск - Невельск сошла лавина общим объемом 150 кубометров. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:20.

Работы по расчистке завершены в 12:30. В них участвовали пять человек и две единицы техники отдела дорожного хозяйства Холмска.

Погибших и пострадавших нет. Проезд по дороге в настоящее время осуществляется без ограничений.