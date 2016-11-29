Собутыльница увела у сахалинца 60 тыс. рублей

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу крупной суммы денег у 42-летнего жителя Долинска, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

Как выяснили сыщики, в декабре прошлого года мужчина пригласил в гости 38-летнюю южносахалинку. Она не стала засиживаться у нового приятеля: выпив за знакомство, распрощалась и ушла, прихватив с собой банковскую карточку хозяина. Женщина затем оперативно сняла со счета более 60 тыс. рублей. Пароль она успела подглядеть, когда мужчина расплачивался в магазине за покупки.

Некоторое время сыщикам не удавалось установить ее местонахождение, поскольку она не проживала по месту регистрации, предпочитая жить на съемных квартирах. Но в итоге южносахалинка была задержана. Сначала она отрицала свою причастность к преступлению, но камеры видеонаблюдения зафиксировали процесс похищения денег с чужой карты. Кстати, горожанка ранее уже попадала в поле зрения полиции за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.