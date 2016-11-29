Минторг Сахалина: навага продолжит дешеветь

Стоимость свежемороженой наваги на Сахалине продолжит снижаться, такое мнение высказала первый заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Наталия Розанова 27 января на очередном заседании регионального штаба по мониторингу за состоянием цен на потребительском рынке.

В январе на острове началась наважья путина, пока активно она идёт в Охе и Поронайске. Практически вся рыба, поступающая на юг острова, оттуда. С начала лова стоимость ее составляла 130 рублей за килограмм, сейчас – 70 рублей.

5 тонн наваги поступили на оптово-логистический центр в Южно-Сахалинске «Промышленный холод», ее отпускная цена там – 61 рубль за килограмм.

Средняя цена мороженой рыбы (разной) на Сахалине сейчас составляет 89 рублей за килограмм. Во многом это заслуга проекта «Доступная рыба». Уже 304 торговых объекта работают по прямым договорам с рыбопромышленниками, а также «Промышленным холодом», покупают рыбу по себестоимости и продают с минимальной торговой наценкой.

Кстати, в конце февраля на Сахалин съедутся представители практически всех приморских областей России, чтобы перенять передовой опыт реализации проекта «Доступная рыба».