Южносахалинец оставил пенсионерку без кошелька

Полиция Южно-Сахалинска установила личность человека, который украл кошелек у пенсионерки

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, 62-летняя горожанка заявила о происшествии полицейским. По ее словам, когда она выбирала товар в одном из местных магазинов, кто-то похитил ее кошелек, лежавший на прилавке. Оперативники изучили место преступления и вышли на след похитителя.

Как оказалось, 35-летний южносахалинец с криминальным прошлым увидел лежавший на прилавке кошелек и, улучив момент, похитил имущество женщины. Находившиеся внутри деньги в сумме более 5 тысяч злоумышленник потратил на личные нужды. Полицейские изъяли у него похищенный кошелек.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.