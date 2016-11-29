Опустошённые на Новый год сахалинские прилавки пополнили 5800 тонн продуктов

Продуктовый запас сахалинских магазинов после новогодних праздников пополнился на 5800 тонн. Еще около 800 тонн продуктов находятся в пути.

- Новогодние праздники прошли спокойно – все муниципальные образования отчитались, что продуктов на пиковый период хватило. Оптовые базы в Южно-Сахалинске заработали уже с 3 января, а 4-5 января представители из районов потянулись пополнять запасы, - сообщила 27 января на очередном заседании регионального штаба по мониторингу за состоянием цен на потребительском рынке первый заместитель министра торговли и продовольствия Сахалинской области Наталия Розанова.

В январе небольшое подорожание коснулось завозных овощей - капусты, моркови, свёклы. А у местных производителей они, наоборот, стали дешевле. Стоимость молочных продуктов «сахалинского розлива» стабильны, цены повысил только совхоз «Соколовский». Особенно заметно подорожал творог – на 20 рублей. Выросли цены на завозные масло, молоко, больше всех в цене прибавил сыр – в среднем 15 рублей.

По данным минторга области, куриные окорочка, баранина, говядина, свинина, в частности, на кости, за последний месяц немного подешевели. Стоимость бескостного мяса не изменилась.

Сейчас Сахалинская область занимает 58-е место среди субъектов РФ по темпу роста цен на продукты. Среди девяти субъектов ДФО островной регион находится на седьмом месте по этому показателю. Дешевле, чем в других регионах Дальнего Востока, на Сахалине – мороженая рыба, охлаждённые куры, хлеб, яйца и рис.