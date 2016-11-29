Сотрудники Чехов-центра прошли плановую аттестацию

С 23 по 27 января в Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова прошла плановая аттестация сотрудников.

Как пояснили в пресс-службе Чехов-центра, она проводится раз в три года и призвана подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения.

В состав творческой комиссии, помимо руководства театра, вошел ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев. Для оценки работы художественно-постановочной части Чехов-центра приехал известный сценограф Кирилл Пискунов из Санкт-Петербурга.

Всего аттестацию прошли 97 работников учреждения культуры, все они соответствуют занимаемой должности. По ее итогам четверо сотрудников рекомендованы для перевода на вышестоящую или вышеоплачиваемую должность, а еще четверым комиссия предложила пройти переподготовку для получения профильного образования.