Морозы вернутся на Сахалин с понедельника

С начала новой рабочей недели на Сахалин вернутся морозы, сообщается на сайте островной гидрометеослужбы.

Будет преимущественно без осадков, ветры - умеренные. Ночные температуры составят от -18 до -23, в долинах севера острова они будут доходить до -35. Днем на севере -11…-16, на юге -7…-12.

А вот на Курильских островах, напротив, пойдёт небольшой снег, будет порывистый ветер, температура понизится на 2-5 градусов.

С середины недели над югом Охотского моря сформируется новый циклон. На Сахалине местами пройдет небольшой снег, на побережьях возможно усиление ветра до 11-16 м/с, на 5-10 градусов повысятся ночные температуры. Значительно хуже будет погода на Курильских островах, здесь - вновь снегопады, метель, сильный ветер.

В субботу, 28 января, на погоду продолжит действовать циклон, который сейчас смещается с Приморья, Японского моря через юг Сахалина в северо-восточном направлении. На севере острова ожидаются сильный снег, очень сильный ветер, метель, температура ночью -8…-13, днем -4…-9. На юге острова - временами снег, на западном побережье - сильный ветер и метель, температура ночью -6…-11, днем -4…-9.

В воскресенье погода на Сахалине улучшится, и уже днем повсеместно стихнет ветер и прекратится снег, температура ночью -9…-14, днем на севере -7…-12, на юге -3…-8.

На Курильских островах в выходные дни ожидаются снег, метель, штормовой ветер, температура ночью -1…-6, днем 0…-5.