Девять человек поступили с отморожением в травмпункт Южно-Сахалинска с начала года

124 посетителя СТК «Горный воздух» на Сахалине получили травмы различной степени тяжести в новом году. Девять из них поступили в травматологическое отделение поликлиники №7 областного центра с отморожением.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» заведующий травмпунктом Евгений Кильдешов, в основном у них диагностирована вторая и третья степень. В последнем случае пациентам грозит ампутация конечностей.

- Чаще всего с «Горного воздуха» к нам обращаются спортсмены-любители, в том числе иногородние, ведь комплекс пользуется большой популярностью среди москвичей, питерцев, хабаровчан и жителей Приморья, - отметил Кильдешов. - Чаще всего люди травмируют коленные, голеностопные, локтевые и плечевые суставы. Профессионалы обращаются редко, в этом году к нам поступили два инструктора.

Кстати В последнее время врачи отмечают увеличение случаев отморожения при не слишком низких температурах - минус 8-10 градусах