Девять человек поступили с отморожением в травмпункт Южно-Сахалинска с начала года
124 посетителя СТК «Горный воздух» на Сахалине получили травмы различной степени тяжести в новом году. Девять из них поступили в травматологическое отделение поликлиники №7 областного центра с отморожением.
Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» заведующий травмпунктом Евгений Кильдешов, в основном у них диагностирована вторая и третья степень. В последнем случае пациентам грозит ампутация конечностей.
- Чаще всего с «Горного воздуха» к нам обращаются спортсмены-любители, в том числе иногородние, ведь комплекс пользуется большой популярностью среди москвичей, питерцев, хабаровчан и жителей Приморья, - отметил Кильдешов. - Чаще всего люди травмируют коленные, голеностопные, локтевые и плечевые суставы. Профессионалы обращаются редко, в этом году к нам поступили два инструктора.
В последнее время врачи отмечают увеличение случаев отморожения при не слишком низких температурах - минус 8-10 градусах
По словам врача, в сутки поступает по пять-шесть экстремалов, на выходных чуть больше. Из года в год ситуация не меняется.
- В основном отморожения случаются на рыбалке, которая зачастую сопровождается распитием спиртных напитков. Как известно, при этом у человека снижается адекватная оценка своего состояния и чувствительность к холоду, происходит спазм периферических сосудов - шансы получить отморожение увеличиваются, - рассказал собеседник. – Кто-то просто не уследил, промочил ноги и в итоге получил травму. Был случай, когда один из пациентов отправился на рыбалку в ботинках для сноуборда.
Всего с начала года в травмпункт обратились 1466 человек. Львиную долю из них составляют сахалинцы, поскользнувшиеся на льду и любители катания на снежных горках.
Врач советует островитянам при выходе на улицу оценивать своё состояние, погодные условия и почаще смотреть под ноги, чтобы не упасть и не травмироваться.
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