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15:54 / Общество / отдых / развлечения  

Уикенд в столице: «квартирник», Жан Рено и гора Московская

Рекомендуем большой баскетбол, восхождение на гору Московскую и «квартирник» в Чехов-центре

Для всей семьи

Субботу и воскресенье родители с детьми могут посвятить поисковой программе по экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Музей книги «Остров Сахалин» представит интересную интерпретацию чеховского путешествия на каторжный остров. Посетители познакомятся с экспозицией, отвечая на вопросы и выполняя задания. Начало – 15:00.

С детьми постарше можно отправиться в воскресенье на пешее покорение горы Московской. Участниками могут стать все желающие старше 18 лет. С собой необходимо иметь обязательно снегоступы, зимнюю одежду, зимнюю обувь, запасные рукавицы, перекус на день, горячий чай. Сбор участников мероприятия - в 09:30 на остановке «Земляничные холмы», старт восхождения - в 10:00.

Болельщикам и спортсменам

Спортивный уикенд начинается вновь с большого баскетбола. 27 января на паркете Дворца спорта «Кристалл» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги ПСК «Сахалин» принимает БК «Новосибирск». Начало – в 19:00.

А суббота и воскресенье пройдут под эгидой горнолыжного спорта. На СТК «Горный воздух» состоится второй этап кубка Сахалинской области. Начало – в 10:00.

Любителей пинг-понга приглашают на клубный чемпионат по настольному теннису. 28-29 января клуб «Эпл» ждет болельщиков по адресу: Южно-Сахалинске, ул. Полевая, 6. Начало поединков - в 10:00.

Поклонникам Мельпомены

В субботу Чехов-центр приглашает театралов на долгожданный «квартирник». Музыкально-литературную композицию «Старый Новый год» предлагают артисты главной островной сцены. Начало – в 17:00.

В воскресенье Чехов-центр покажет одну из лучших постановок последних лет на малой сцене. Спектакль «День рождения Смирновой» поставлен по одноименной пьесе Людмилы Петрушевской. Историю из времен коммуналки расскажет трио актрис в составе Марины Семеновой, Анны Антоновой и Татьяны Максимовой в компании Антона Ещиганова. Начало – в 18:00.

Сахалинский театр кукол ждет в воскресенье зрителей до пяти лет на спектакле «Веселые уроки». Их проведут забавные клоуны, которые не ставят двоек и не делают замечаний, а разрешают смеяться и шутить. Начало показов – в 11:00 и 13:00.

Для киноманов

Уикенд для них начнется с фестиваля японских фильмов. В пятницу в ККЗ «Октябрь» состоится торжественное открытие, затем организаторы покажут первую картину «Танец лепестков». Начало – в 18:00.

В субботу и воскресенье на той же площадке будут демонстрироваться еще три фильма. 28 января в 09:30 – «Кошмар-чан: кино», в 19:20 – «Танец лепестков». 29 января в 10:00 начнется «Мораторий Тамако». Завершится фестиваль в 19:20 фильмом «История прибытия в Токио».

Маленьких поклонников кино рекомендуем сводить на франко-канадскую мультипликационную мелодраму «Балерина». История сиротки, которая, мечтая покорить сцену, приезжает в Париж, преподаст немало уроков и взрослому зрителю.

Безусловно, событием уикенда станет милая французская комедия от Паскаля Бурдьо «Семейное ограбление». Неподражаемый Жан Рено в роли вора международного масштаба, который с двумя дочерьми, успевшими вырасти без папы, подарит приятное времяпрепровождение.

Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».

Теги  Отдых Развлечения
Автор текста: Мария Снегирева

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Восхождение на гору Московская
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