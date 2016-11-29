Уикенд в столице: «квартирник», Жан Рено и гора Московская
Рекомендуем большой баскетбол, восхождение на гору Московскую и «квартирник» в Чехов-центре
Для всей семьи
Субботу и воскресенье родители с детьми могут посвятить поисковой программе по экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Музей книги «Остров Сахалин» представит интересную интерпретацию чеховского путешествия на каторжный остров. Посетители познакомятся с экспозицией, отвечая на вопросы и выполняя задания. Начало – 15:00.
С детьми постарше можно отправиться в воскресенье на пешее покорение горы Московской. Участниками могут стать все желающие старше 18 лет. С собой необходимо иметь обязательно снегоступы, зимнюю одежду, зимнюю обувь, запасные рукавицы, перекус на день, горячий чай. Сбор участников мероприятия - в 09:30 на остановке «Земляничные холмы», старт восхождения - в 10:00.
Болельщикам и спортсменам
Спортивный уикенд начинается вновь с большого баскетбола. 27 января на паркете Дворца спорта «Кристалл» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги ПСК «Сахалин» принимает БК «Новосибирск». Начало – в 19:00.
А суббота и воскресенье пройдут под эгидой горнолыжного спорта. На СТК «Горный воздух» состоится второй этап кубка Сахалинской области. Начало – в 10:00.
Любителей пинг-понга приглашают на клубный чемпионат по настольному теннису. 28-29 января клуб «Эпл» ждет болельщиков по адресу: Южно-Сахалинске, ул. Полевая, 6. Начало поединков - в 10:00.
Поклонникам Мельпомены
В субботу Чехов-центр приглашает театралов на долгожданный «квартирник». Музыкально-литературную композицию «Старый Новый год» предлагают артисты главной островной сцены. Начало – в 17:00.
В воскресенье Чехов-центр покажет одну из лучших постановок последних лет на малой сцене. Спектакль «День рождения Смирновой» поставлен по одноименной пьесе Людмилы Петрушевской. Историю из времен коммуналки расскажет трио актрис в составе Марины Семеновой, Анны Антоновой и Татьяны Максимовой в компании Антона Ещиганова. Начало – в 18:00.
Сахалинский театр кукол ждет в воскресенье зрителей до пяти лет на спектакле «Веселые уроки». Их проведут забавные клоуны, которые не ставят двоек и не делают замечаний, а разрешают смеяться и шутить. Начало показов – в 11:00 и 13:00.
Для киноманов
Уикенд для них начнется с фестиваля японских фильмов. В пятницу в ККЗ «Октябрь» состоится торжественное открытие, затем организаторы покажут первую картину «Танец лепестков». Начало – в 18:00.
В субботу и воскресенье на той же площадке будут демонстрироваться еще три фильма. 28 января в 09:30 – «Кошмар-чан: кино», в 19:20 – «Танец лепестков». 29 января в 10:00 начнется «Мораторий Тамако». Завершится фестиваль в 19:20 фильмом «История прибытия в Токио».
Маленьких поклонников кино рекомендуем сводить на франко-канадскую мультипликационную мелодраму «Балерина». История сиротки, которая, мечтая покорить сцену, приезжает в Париж, преподаст немало уроков и взрослому зрителю.
Безусловно, событием уикенда станет милая французская комедия от Паскаля Бурдьо «Семейное ограбление». Неподражаемый Жан Рено в роли вора международного масштаба, который с двумя дочерьми, успевшими вырасти без папы, подарит приятное времяпрепровождение.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
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