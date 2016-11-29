Прожорливый гипоталамус

Один ученый вычислил, какой день в году самый депрессивный. Спешу вас поздравить, он уже прошел, и мы его успешно пережили. День этот – третий понедельник января. В этом году он выпал на 16 число. По мнению психологов, это самая подходящая дата для хандры: праздники закончились, деньги и силы их тратить – тоже.

Если в прошлый понедельник вам тоже было невесело значит, возможно, у вас зимняя депрессия. Чаще всего в ней винят короткий световой день. Мол, несчастному гипоталамусу солнца нужно больше, чем есть. Без солнечного света мозг гормоны счастья не вырабатывает, сон становится не таким крепким, а аппетит – нездоровым.

У каждого свой рецепт, как без потерь дожить до весны. Прекрасный метод – максимально витаминизировать свое бренное тело. Однако есть мнение, что искусственные (то есть аптечные) витаминные добавки не могут справиться с этой задачей. Организм чувствует подвох и просто не усваивает химию.

Вариант налегать на овощи и фрукты может показаться предпочтительнее. Жаль только, что зимой на наших прилавках такие товары тоже вряд ли под завязку наполнены полезными веществами. А от переедания цитрусовых вообще может случиться диатез.

Просто вкусная еда тоже способна поднять настроение. Говорят, для этого хорошо подходят шоколад и бананы. Здесь главное для себя решить, какая эмоция будет сильнее – радость от поглощения сладостей или горе от того, что после «лечебной» диеты не застегивается молния на любимых брюках.

В этом году на Крещение, как мне показалось, половина жителей Южно-Сахалинска пошла поднимать себе настроение, ныряя в прорубь. Я даже почти уверена, что свой заряд бодрости – или минуту славы, что почти одно и то же, – они получили. Помню, лет пять назад я, человек неискушенный в моржевании, тоже решила, что ничем не хуже других. Набрала ванну холодной воды и, как герой в одном из старых выпусков «Ералаша», высыпала в нее весь лед, что был в морозилке. Разделась, помахала руками-ногами для разминки и прыгнула в емкость, имитирующую прорубь. Неведомая сила заставила меня с еще большей прытью выскочить обратно. Вода оказалась слишком холодной. Настолько, что, когда я выпрыгивала, вывихнула себе запястье. Этот способ поднятия жизненного тонуса точно не для меня. Если у вас по-другому – я вам искренне завидую.

Чтобы насытить прожорливый гипоталамус менее радикальным способом, можно просто больше бывать на свежем воздухе. Дайте себе обещание, что каждый день будете уходить с работы до того, как солнце начнет клониться к горизонту. И обязательно сообщите своему начальнику, что ваш рабочий день теперь будет заканчиваться в 16:00. Пусть порадуется за вас. Помните также, что гулять в черте Южно-Сахалинска смысла нет. Здесь в последнее время кислород в дефиците.

Одним словом, способов весело скоротать оставшуюся зиму масса. Главная цель – дотянуть до марта. А там и до весенней депрессии рукой подать. Всезнающий Google, кстати, говорит, что, в отличие от зимней хандры, весенняя действительно существует. Межсезонье – это вам не шутки.