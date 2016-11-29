На Сахалин и Курилы надвигается метель

В 14 муниципальных образованиях области на выходные синоптики прогнозируют сильную метель, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

По информации Сахгидромета, днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/сек, сильный снег (7-19 мм).

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра 20-25 м/сек, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра 25-30 м/с, метель.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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Главное управление МЧС России по Сахалинской области, в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями, рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта, уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными. Островитянам следует отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, советуют переждать погоду в подготовленных для этого местах. Людям необходимо остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений. Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области: оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63 оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88 оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска – 72-30-20 телефон доверия МЧС - 72-99-99.