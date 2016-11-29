170 школьников Сахалина оспорили звание знатоков восточных языков

В Южно-Сахалинске прошел второй муниципальный фестиваль восточных языков, информирует пресс-служба мэрии.

170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ и трех гимназий Южно-Сахалинска, а также Анивы, Корсакова, Долинска и Холмска демонстрировали знание иностранных языков, а также эрудицию в области ориентальной культуры и искусства. Интеллектуальные состязания по нескольким направлениям прошли на базе школы №9 областного центра.

Ребята участвовали в олимпиаде по японскому и корейскому языкам. Они отвечали на вопросы, специально разработанные кафедрой иностранных языков Сахалинского госуниверситета. Еще одним испытанием для юных интеллектуалов оказалась квест-викторина «Восток – дело тонкое». В музыкальном конкурсе «В ритме Азии» участники фестиваля исполняли восточные песни и танцы, а в творческих мастерских представили традиционные национальные веера.

Спортивной разминкой для участников стали веселые старты «Ступени Шаолиня». Кроме этого, каждая команда представила на конкурс домашних заданий постер о пользе изучения иностранных языков.

Победителем в общем зачете признана команда школы №2 из Корсакова, которая увозит домой Гран-при. Всем участникам вручили дипломы и сертификаты.