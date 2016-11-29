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17:04 / Политика / Единая Россия / депутаты   1  

Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»

Сахалинцы, принявшие участие в работе XVI съезда «Единой России», поделились своими впечатлениями с островными журналистами.

В форуме участвовала достаточно представительная островная делегация – губернатор Олег Кожемяко, члены Федерального собрания от региона, депутаты областной Думы.

Как рассказала делегат съезда Лариса Корниенко, первый день был посвящен работе на семи дискуссионных площадках. Она вместе с председателем политсовета региональной организации партии Борисом Мисиковым присутствовала на секции «Аграрная сверхдержава».

- Здесь велись, как потом выяснилось, пожалуй, самые жаркие дебаты, – отметила Корниенко. - Один из главных выводов – сельхозпроизводитель должен кредитоваться по самой льготной ставке – 5 % годовых и не больше. И вот сейчас над реализацией этого решения будет работать наша партия через представителей в Госдуме и правительстве страны.

В ходе дискуссий подводились итоги, намечались новые проекты. Например, на площадке «Здоровое будущее» была обозначена необходимость вернуть в каждую школу, каждый детский сад врача. На площадках «Умная сила» и «Культурное лидерство» решили продолжать проекты в области образования, например, «Школьный автобус» и «Строительство спортивных залов».

Кроме того, партия поставила перед собой задачу обеспечить местами в детских садах детей до трех лет. Напомню: ранее речь шла об обеспечении детскими садами детей от трех до семи лет. И эта наша инициатива в целом выполнена. Теперь речь идет о втором этапе. Дискуссионная площадка «Быть хозяином в своем доме» ставила вопросы решения жилищных проблем и разнообразных проблем ЖКХ. По итогам работы каждой площадки были приняты решения о начале новых партийных проектов.

Во второй день состоялось пленарное заседание, на котором председатель партии Дмитрий Медведев сделал ряд важных заявлений. Например, он пояснил механизм реализации партийных решений – через фракцию «ЕР» в Государственной думе, члены которой обязаны выполнить решения съезда, а стало быть, профинансировать их. Атмосфера съезда, по словам Корниенко, была предельно деловой. Никакого ликования - «Мы победили» - не было. Настрой такой – «Победили – надо работать».

- В работе нашей площадки «Культурное лидерство» принимало участие сразу два министра – образования Ольга Васильева и культуры Владимир Мединский, – рассказал участник съезда депутат областной Думы Андрей Хапочкин. - Было даже неожиданно, что Васильева поблагодарила нас за партийный проект по детским садам, который закрыл очередь детей от трех до семи лет. Мединский же благодарил за новые инициативы – за сельские дома культуры, парки и театры малых городов. Дело в том, что всегда все это сбрасывалось на нищие муниципальные бюджеты, а потому приходило в упадок. Сейчас по нашей инициативе на муниципальную культуру пойдут деньги и федерального бюджета.

Депутат отметил: важно, что региональная повестка стала формировать программные действия партии в целом.

- Продолжатся наши прежние проекты «Школьный спорт», «Дворовый тренер». И начнется новый – «Наш двор. Городская среда». Впервые 20 млрд рублей будут направлены в регионы на обустройство дворовых территорий. Но с условием, чтобы проекты благоустройства дворов и микрорайонов делались с привлечением самих жителей. Дословно было сказано: «Не мэр должен решать, что где ставить, а жители самих дворов», - подчеркнул Хапочкин. Мы проект «Наш двор» ведем уже около шести лет. А качество работ оцениваем так: если звонков от жителей нет, значит, все сделано правильно. А то, бывает, проект прекрасный на рисунке, а после его реализации шквал жалоб – все нужно было делать иначе. И вот теперь все это принято и на федеральном уровне.

Спикер облдумы Владимир Ефремов, тоже принимавший участие в работе съезда, согласился с коллегами.

– Съезд некоторые наблюдатели называли скучным. Я являюсь участником и делегатом многих съездов. И, действительно, съезды бывали разными. Некоторые проходили в легкой, так сказать, атмосфере: по завершению накрывались столы, выступали артисты. На этот раз ничего этого не было. Царила именно спокойная деловая атмосфера, - сказал он. - Без бурных аплодисментов, переходящих в овации. Обсуждались насущные проблемы, принимались конкретные решения. Прозвучало откровенно: нынешнее правительство - это правительство «Единой Росси» и работает по решениям партии. А партия взяла на себя серьезные задачи. И избиратели с нас за них спросят.

Теги  Депутаты Единая Россия
Автор текста и фото: Вадим Горбунов

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Хапочкин Андрей АлексеевичЕфремов Владимир Ильич

Комментарии


Единая Россия на Сахалине, пусть и не лишённая пороков московских её представителей в правительстве и ГД РФ, всё же демонстрирует пронародный курс, курс развития региона, Сахалинской области, за что ей можно сказать - спасибо!
Но ЕР в рамках страны, в рамках ГД РФ, это какой-то антинародный элемент. Под кальку копируют законы западных стран направленные против народа (ювенальщина), поддерживают единогласно законы против экономики страны. Странно всё это...
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Сахалинцы поделились впечатлениями от съезда «Единой России»

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