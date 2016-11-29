Сахалинцев научили делать нивхского «козлика»

Мастер-класс по основам нивхской вышивки для южносахалинцев провела островная мастерица Ольга Садинова. Занятие прошло в Сахалинском краеведческом музее 27 января.

Южносахалинка Ольга Горбачева любит шить, постоянно участвует в ярмарках декоративно-прикладного творчества и регулярно посещает различные мастер-классы. Недавно она осваивала икебану у известного сахалинского флориста Александры Кудряшовой, а в этот раз решила изучить премудрости нивхской вышивки.

– Узнала много нового об этом коренном народе, и после занятия решила посетить выставку в музее, посвященную КМНС, – отметила она.

В основе нивхской вышивки два вида шва: «козлик с петелькой» и тамбурный. Их используют для декорирования традиционных костюмов. Впрочем, замысловатыми узорами можно украсить любое текстильное изделие – например, салфетку или кисет. Для такого творчества лучше мастерица советует выбирать габардин – на эту ткань шов наносится лучше всего. По ее словам, эти швы довольно сложны, и не каждый сможет их освоить. – «Козлик с петелькой» раньше назывался нивхским швом. Он похож на тамбурный, который шьется петлей-косичкой, только делается с двух сторон, – пояснила Садинова. Искусством вышивки Ольга Садинова овладела еще в школьные годы – она училась в поселке Ноглики. Ее первой работой стало декорирование ковра. – Мы вышивали его всем классом. Каждый делал свой рисунок. Я тогда изобразила залив Чайво. Декорированный ковер наш мастер отвезла на выставку в Санкт-Петербург, о его дальнейшей судьбе мне неизвестно, – рассказала она.