Сахалинцев научили делать нивхского «козлика»
Мастер-класс по основам нивхской вышивки для южносахалинцев провела островная мастерица Ольга Садинова. Занятие прошло в Сахалинском краеведческом музее 27 января.
Южносахалинка Ольга Горбачева любит шить, постоянно участвует в ярмарках декоративно-прикладного творчества и регулярно посещает различные мастер-классы. Недавно она осваивала икебану у известного сахалинского флориста Александры Кудряшовой, а в этот раз решила изучить премудрости нивхской вышивки.
– Узнала много нового об этом коренном народе, и после занятия решила посетить выставку в музее, посвященную КМНС, – отметила она.
В основе нивхской вышивки два вида шва: «козлик с петелькой» и тамбурный. Их используют для декорирования традиционных костюмов. Впрочем, замысловатыми узорами можно украсить любое текстильное изделие – например, салфетку или кисет. Для такого творчества лучше мастерица советует выбирать габардин – на эту ткань шов наносится лучше всего. По ее словам, эти швы довольно сложны, и не каждый сможет их освоить.
– «Козлик с петелькой» раньше назывался нивхским швом. Он похож на тамбурный, который шьется петлей-косичкой, только делается с двух сторон, – пояснила Садинова.
Искусством вышивки Ольга Садинова овладела еще в школьные годы – она училась в поселке Ноглики. Ее первой работой стало декорирование ковра.
– Мы вышивали его всем классом. Каждый делал свой рисунок. Я тогда изобразила залив Чайво. Декорированный ковер наш мастер отвезла на выставку в Санкт-Петербург, о его дальнейшей судьбе мне неизвестно, – рассказала она.
Сегодня Ольга использует полученный навык для украшения национальных костюмов – нивхских халатов. На них вышивкой декорируют воротник, рукава и часть от подмышек до подола. Работа над одним халатом занимает у мастера минимум месяц, если он вышивает его с утра до вечера каждый день. Орнаменты используют различные – это могут быть витиеватые линии, кошки, медведи, птицы или растения, их трактовка зависит от автора.
Нивхские халаты мастерица делает чаще всего на заказ – для коллекционеров, музеев, проектов, ярмарок. Обучающие занятия по национальной вышивке Ольга уже неоднократно проводила в областном художественном музее, и впервые – в краеведческом. Кроме того, недавно она учила этому ремеслу воспитанников одного из детских домов Сахалина, где ребята готовились к областному конкурсу, посвященному малочисленным народностям.
Нынешний мастер-класс прошел в рамках грантового проекта Фонда социального развития «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие».
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