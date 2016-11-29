Сахалинцы вышли на пикет против электронных сигарет

Пикет «Скажи стоп вэйпингу!» прошёл сегодня возле Сахалинской областной научной библиотеки. Десятки молодых людей вышли на улицу с плакатами и лозунгами, выступая за то, чтобы электронные сигареты, или «вэйпы», как их нередко называют в народе, приравняли к табачной продукции, и за запрет ее продажи детям.

Трое школьников обвязали свои головы и руки «окровавленными» бинтами, наглядно демонстрируя, какую опасность несут такие «девайсы».

Акцию организовало региональное отделение общероссийского политического общественного движения «Россия молодая».

- На улицах, в школах и автобусах мы всё чаще видим ребят, которые курят электронные сигареты и кальяны. Производители уверяют, что это не только безвредно, но и даже полезно. На самом деле они вводят людей в большое заблуждение. Учёные доказали, что вещества, которые содержатся в данных наполнителях, пагубно влияют на наше здоровье. Кроме того, в России участились случаи, когда «вейпы» взрываются в руках курильщика, - прокомментировал и.о. председателя совета организации Руслан Тен.

Представители «России молодой» и Южно-Сахалинской федерацией дзюдо и самбо вышли с законодательной инициативой о приравнивании данных парогенераторов к табачным изделиям в сахалинское правительство и областную Думу. По словам Тена, министерства образования и здравоохранения уже поддержали начинание. Скоро вопрос будет вынесен на обсуждение комитета по спорту и молодёжной политике законодательного органа. - Я против того, чтобы «вейпы» продавали детям! Поэтому и вышел на пикет. Нельзя допустить, чтобы школьники портили своё здоровье с ранних лет, - поделился юный противник пагубных привычек Кирилл. Сам он ведёт здоровый образ жизни - не пьёт, не курит, занимается спортом.

Активистов пришёл поддержать индивидуальный предприниматель Владлен Белянин. Он занимается торговлей жидкости для «вейпов». Ранее он продавал ее всем подряд, пока не заметил, что к нему всё чаще стали обращаться дети. После этого перестал снабжать вредной смесью подрастающее поколение. - Я против того, чтобы дети употребляли «вейпы». Конечно, это скажется на бизнесе, но меня больше волнует здоровье детей, потому что они – наше будущее, - сказал Белянин.