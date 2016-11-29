Южносахалинцев приглашают на «Театральную гостиную в музее»

В Южно-Сахалинске начинает работу «Театральная гостиная в музее», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областном театре кукол.

Проект инициирован региональным отделением Союз театральных деятелей России и музеем книги «Остров Сахалин», а реализовывать его будут Чехов-центр и Сахалинский театр кукол.

По словам председателя Союза театральных деятелей островного региона, заслуженного работника культуры Сахалинской области Антонины Добролюбовой, проект подарит встречи с прекрасными людьми – сахалинцами и гостями области, которые посвятили свою жизнь продвижению театрального дела на Сахалине.

- Это уникальная возможность для нашего сахалинского зрителя пообщаться в очень уютной атмосфере с известными режиссерами, художниками, артистами. Побыть с ними, попить чаю, задать вопросы, стать хотя бы чуточку ближе друг к другу, - охарактеризовала цель гостиной худрук театра кукол.

Проект предполагает самые разные формы, но начнет его диалог. Откроет театральную гостиную встреча с обладателем высшей театральной наградой России «Золотой маски», народной артисткой РСФСР, актрисой Чехов-центра Кларой Кисенковой. На разговор с легендой островной культуры южносахалинцев приглашают 29 января – в день рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.