В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, в соревнованиях принимали участие около 50 учащихся в возрасте до 14 лет 12 школ областного центра. Первенство проходило по швейцарской системе, в которой выигравший в каждой партии переходил в группу победителей с последующим определением первенства и перехода в сильнейшие группы.

По итогам проведенных встреч третье место заняла команда школы №11 (9 очков), второе — учащиеся гимназии №2 (10 очков) и абсолютным чемпионом стали представители лицея №2 (14 очков).

- Мы были настроены только на победу, - рассказал капитан команды-победительницы Георгий Егоров. - Все ребята у нас опытные. Мы сначала у себя в школе, чтобы собрать команду, проводили турниры между 6-ми и 7-ми классами. На этих соревнованиях из 28 партий мы выиграли 24, одну свели к ничьей и три проиграли. Будем теперь усиленно готовиться к областному этапу.

На церемонии закрытия турнира победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

- Все ребята показали хороший уровень подготовки, - рассказал главный судья соревнований Виталий И. – Команды, занявшие первые три места на первенстве города, с 17 по 21 апреля примут участие в областных соревнованиях, где победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования, которые пройдут с 1 по 9 июня в Сочи.

Помимо командного первенства, также были награждены лучшие юные шахматисты, показавшие отличную игру. На первой доске 100-процентного результата добился Борис Син из школы №8, выиграв все проведенные партии. На второй доске вне конкуренции оказался Олег Тен, учащийся лицея №2 – он набрал пять очков. На третьей доске пять из пяти набрал лицеист Максим Ко. На четвертой доске, где играют девочки, лучшей стала Виталина Мязина, набравшая также пять очков. Она представляла школу №16.