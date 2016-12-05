Самогон довел курильчанина до уголовного дела

Фигурантом уголовного дела за продажу самогона стал житель курильского острова Шикотан, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

69-летний мужчина из села Малокурильского обвиняется в преступлении по части 1 статьи 238 УК РФ. Ему инкриминируется сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По версии следствия, с целью извлечения прибыли пенсионер продал земляку бутылку с самодельной спиртосодержащей жидкостью. По заключению экспертов, в содержимом бутылки выявлены уксусные альдегиды и сивушные масла. Эти компоненты представляют исключительную опасность для человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Следственные органы продолжают работу по выявлению фактов сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а в дальнейшем возбуждению и расследованию уголовных дел указанной категории.