Следком выясняет причины смерти 28-летнего сахалинца

У мусорного контейнера около дома №29 на ул. Чехова Южно-Сахалинска обнаружено тело молодого человека.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, информация о страшной находке поступила в ведомство 25 января в 06:20. При осмотре места происшествия причину гибели мужчины установить не представилось возможным, так как на жертве отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Для установления истины труп направлен в морг.

Проверка установила личность погибшего: это житель Южно-Сахалинска 1989 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.