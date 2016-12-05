Углегорские журналисты озаботились судьбой раненой лисы

Журналисты выяснили, что у животного отсутствует часть передней лапки. Видимо, это результат действия охотничьего капкана. Вместо привычного тёмного «сапожка» — выпирающая из-под шкуры кость. Чудом выжившая хищница дежурит на дороге: старается приспособиться к новой для неё жизни, учится доверять людям. Ведь другого способа добыть себе пропитание у неё попросту нет.

Первыми покалеченного зверя заприметили работники карьера, который расположен неподалёку от села. Сначала лисица с опаской поглядывала на людей, держалась на расстоянии. Однако голод оказался сильнее: с каждым днём рыжая, с трудом передвигаясь на трёх лапах, стала подходить всё ближе — умирать ведь никому не хочется. И мужчины начали подкармливать раненого зверя.

Когда лапка немного зажила, зверёк вышел на автодорогу, добрался до перевала в районе родника. Здесь теперь его основное пристанище. Заслышит шум мотора — навострит ушки, замрёт, а затем изо всех сил несётся навстречу движущемуся автомобилю — в надежде, что кто-нибудь да остановится, кто-нибудь да накормит.

— Думаю, эта лиса не выживет, — предположил один из углегорцев, не проехавших мимо раненого зверя. — Самостоятельно добывать пищу, как раньше, она вряд ли сможет. А придёт весна, рыжая поранит где-нибудь покалеченную лапку, рана загноится, на неё сядет муха. И всё — лиса обречена. Думаю, единственный шанс для неё — попасть в зоопарк.

Как оказалось, такого шанса у зверя нет. Специалист одной из сахалинских природоохранных организаций, куда мы дозвонились, пояснил: пристроить лису в зоопарк невозможно. Покалеченное животное никому не нужно, тем более речь идёт о лисе — их популяция на острове довольно велика. А учреждения, которые занимаются ранеными дикими животными, на Сахалине и вовсе отсутствуют.

Главный лесничий Углегорского района Иван Телепень тоже вынес лисе приговор. По его словам, зверь обречён: другие лисы либо не примут калеку в стаю — и она станет изгоем, либо загрызут. В таких случаях сотрудники лесничества нанимают охотоведов — чтобы отстрелить покалеченное животное. «Выживать должны сильнейшие — это закон природы», — добавил Иван Телепень.