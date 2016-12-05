Паралимпийская сборная России начала УТС на Сахалине

Сборная паралимпийцев России прилетела на Сахалин и сегодня приступила к тренировкам.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, после учебно-тренировочных сборов, которые продлятся до 10 февраля, спортсмены отправятся в Корею. На остров прибыли члены российской сборной по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата, вместе с тренерами и медиками их всего 14 человек.

Старший тренер сборной России Александр Назаров не первый раз слышит об островном регионе. У него здесь живет много друзей, но побывать на горнолыжных склонах Сахалина ему еще ну удавалось.Наставник рассматривает островной регион как базу для подготовки к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм. Приглашение посетить Сахалин спортсмены получили от губернатора области и главы регионального минспорта.

- Мы будем моделировать старт Олимпиады, который будет проходить в Корее. Сахалинские условия похожи с южнокорейскими. Акклиматизация играет огромную роль в подготовке, и Сахалин с этой точки зрения представляет идеальный вариант, - поделился Александр Назаров.

Заслуженный мастер спорта, призер Паралимпийских игр и чемпионата мира, призер и победитель кубков мира и Европы Александр Алябьев уже в аэропорту успел оценить качество снега. Хотя спортсмен впервые приехал на Сахалин, он уверен в благоприятных условиях для тренировок.

- Первые три-четыре дня будем заниматься гигантским слаломом, а затем перейдем на скоростные дисциплины. Обязательно встретимся с островными спортсменами, пообщаемся. Возможно, проведем совместную тренировку, - рассказал чемпион.

В составе сборной прибыли также Алексей Бугаев, Павел Заботин, Александр Ветров, Мария Папулова, Николай Шувалов, Лидия Флигиль и Алексей Микушин.

- Для островного региона это важное событие. Впервые паралимпийская сборная прибыла к нам, чтобы пройти подготовку, оценить климатические условия и склоны СТК «Горный воздух». Их визит станет первой ласточкой. Уже 29 января прилетает сборная России по фристайлу. Она тоже проведет у нас тренировки. Сегодня у Сахалина есть все возможности, что стать базой подготовки к Олимпийским играм 2018 года, - подчеркнул глава минспорта Антон Зайцев. Сборную страны ждет напряженный график. После Кореи спортсмены вернутся на Сахалин для участия в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он пройдет с 23 по 27 февраля на «Горном воздухе».