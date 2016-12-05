Сахалинским болельщикам продемонстрируют автослалом

Традиционные автомобильные гонки «Импульс» состоятся 18 февраля на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе.

По информации регионального минспорта, турнир проводит Центр технических видов спорта Сахалинской области. Особенностью соревнований этого года станет тот факт, что они проводятся в дисциплине автослалом.

Как рассказал заместитель директора ЦТВС, секретарь гонок Алексей Семенов, к участию приглашаются все автомобилисты, готовые подтвердить соответствие их машин техническим требованиям и соблюсти все условия, предъявляемые организаторами.

В «Импульсе» участники будут разделены на три класса в зависимости от длины кузова автомобиля (отечественного или иностранного). В каждом классе количество ограничено 16 гонщиками.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 15 февраля. Их нужно отправить на электронную почту zd@sctvs.ru либо принести по адресу: Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 3 (офис 209). Подача заявки предполагает согласие с положением соревнований и условиями их проведения. Все участники гонок будут застрахованы, сообщили в пресс-службе ЦТВС. Победителям вручат медали и кубки.

- Всегда ждем этих гонок, как и наши постоянные участники. Но ЦТВС приглашает всех, кто хочет испытать себя и своих железных коней. Трасса будет сложная и интересная как для профи, так и для новичков. Обращаем внимание на обязательное ознакомление с положением и ждем ваших заявок, - сказал Алексей Семенов.

Справки по всем вопросам по телефону 8-962-416-60-02.