VII Сахалинский «Край света» стартует в конце августа

В конкурсную программу VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» планируется включить 12 кинокартин, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и архивного дела.

Об этом заявил секретарь Союза кинематографистов России, сопредседатель оргкомитета Сергей Новожилов на первом в этом году заседании. В настоящее время сформированы основные направления концепции «Края света» 2017 года. Во внеконкурсных программах большое внимание будет уделено фильмам, ориентированным на детскую и семейную аудиторию (игровые полнометражные картины, анимация, образовательные анимационные циклы и другие). Кроме того, одна из них будет ориентирована на зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Среди внеконкурсных программ зрителям будут подготовлены «Фест‐хиты», «Short‐хиты», Ретроспективы знаменитых режиссеров, «КиноАрт. Россия», «Кино для всей семьи» (6+), азиатской анимации, документальные программы и другие.

Как и в прошлом году, организаторы планируют продолжить показ фильмов сахалинских режиссеров, проведение концертов, выставок, творческих встреч, конференций, дискуссий Q&A. Сохранится и образовательная часть для молодежи и подростков.

- Дирекция кинофестиваля проанализировала работу в 2016 году, сделала выводы. Мы увидели, что в Сахалинской области активные зрители. Поэтому в конце прошлого года с целью изучения пожеланий, мнений и конструктивных идей от жителей и гостей области был организован опрос. Все письма обязательно будут рассмотрены и при возможности учтены при формировании программ, — отметил Сергей Новожилов.

Опрос продолжится до 1 марта 2017 года. Перечень вопросов, по которым проводится опрос, опубликован на сайте кинофестиваля – sakhalinfilmfestival.ru. Письма необходимо направлять на электронный адрес: mail@sakhalinfilmfestival.ru.

Одним из важных вопросов, который обсудили члены оргкомитета, — вопрос о сроках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света». В этом году кинофорум планируется провести в период с 27 августа (День российского кино) по 3 сентября. Члены оргкомитета поддержали это предложение и утвердили данные сроки.

В завершение заседания министр культуры и архивного дела области Алексей Самарин представил членам оргкомитета нового директора Сахалинского кинодосугового объединения Дмитрия Орлова, назначенного на эту должность по результатам конкурса.