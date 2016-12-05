В Сахалинской области начались зимние Дни здоровья

На Сахалине и Курилах сегодня вновь стартовали зимние Дни здоровья, которые проводятся в области второй год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Их цель – вовлечь в занятия спортом как можно больше островитян. Каждую субботу в течение всего холодного сезона они могут бесплатно пользоваться инвентарем для лыжных прогулок. Выдавать снаряжение в рамках проекта «Доступные лыжи» будут как в областном центре, так и в районах. Открытие Дней здоровья состоялось сегодня в Южно-Сахалинске, на запасном поле стадиона «Спартак». Здесь собралось более 100 любителей активного отдыха, которые приняли участие в массовом лыжном забеге. Для них были организованы пункты обогрева и бесплатного питания – всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем из сахалинских ягод.

Перед стартом инструкторы подробно разъяснили условия соревнований: мужчинам была предложена дистанция 3 км, женщинам – на 1 км меньше. Для детей и людей старшего возраста, которых также привлек забег, длина трассы строго не устанавливалась.

Начало гонке было положено после основательной разминки и зарядки, обязательной для всех. После этого лыжники стартовали единой группой и ушли на дистанцию. Уже через считанные минуты судьи встречали на финише победителей.

- Для меня лыжи – хобби, приятное и интересное увлечение, - сообщила южносахалинка Оксана Федорова, показавшая второе время у женщин. - Вся моя семья стоит на горных лыжах. А вот мне больше нравятся беговые. Стараюсь как можно чаще совершать лыжные прогулки. Это дает организму новые жизненные силы и помогает справиться со стрессами. Хочется, чтобы как можно чаще на Сахалине организовывали подобные Дни здоровья. У мужчин первым финишную черту пересек губернатор. Для Олега Кожемяко участие в подобных состязаниях уже стало привычным. - Мы видим, что число любителей активного зимнего отдыха на Сахалине неуклонно растет, и стараемся последовательно создавать условия для тех, кому по душе занятия спортом. Важно, что необходимая инфраструктура создается не только в Южно-Сахалинске, но и в районах. Только за последнее время открылись горнолыжные подъемники в Невельском, Холмском и Томаринском районах. А в селе Горнозаводск начала работать новая лыжная база. Дополнительный импульс развитию зимних видов спорта в регионе должны придать первые в истории нашей страны зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня Сахалин является наиболее вероятным претендентом на их проведение, - сказал глава области.

- Начало новой спортивной традиции было положено в прошлом году. Сегодня во всех муниципальных образованиях организован бесплатный прокат лыж по субботам. Вдобавок к этому в районах еженедельно проводятся массовые спортивные мероприятия. В результате значительно выросло количество жителей региона, систематически занимающихся беговыми лыжами. Сегодня оно превышает 8 тыс. человек, - отметил глава регионального минспорта Антон Зайцев. Южносахалинцам на бесплатной основе предоставляется более 1 тыс. комплектов лыжного инвентаря, добавил он. На данный момент потребности горожан в этом виде спортивного снаряжения полностью обеспечены. В ближайших планах профильного министерства – строительство новых объектов для занятий зимними видами спорта в Макаровском, Александровск-Сахалинском и Холмском районах. Победителей сегодняшних лыжных соревнований наградили дипломами и кубками. Почетный приз «За волю к победе» был вручен иностранному участнику гонки, генеральному консулу Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано.

- Сегодня я впервые встал на беговые лыжи и с удовольствием, по приглашению сахалинского губернатора, принял участие в спортивном празднике. Преодолел всю мужскую дистанцию – 3 километра, правда, не очень быстро. Рекомендую всем заниматься спортом, потому что это хорошо не только для здоровья. Через спорт вырабатывается стремление к лучшему результату во всем, стремление добиваться успеха и побеждать, - сказал Рюити Хирано.