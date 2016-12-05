Южносахалинцам представят сборник «Мир глазами молодых»

Презентация литературного сборника сахалинских авторов «Мир глазами молодых» состоится в областной универсальной научной библиотеке 10 февраля.

По информации организаторов, составители включили в него произведения 16 победителей одноименного конкурса, который прошел в прошлом году. Проект реализован библиотекой при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

На суд жюри поступили работы более чем от 40 участников из девяти районов области и Южно-Сахалинска. Организаторы конкурса были заинтересованы не только в поиске новых талантливых авторов, но и поддержке начинающих писателей и поэтов. Лучшие конкурсные произведения 16 сахалинцев о любви и дружбе, о жизненных ценностях и преодолении трудностей, о природе и истории Сахалина и вошли в сборник «Мир глазами молодых». Это более 30 стихотворений, несколько рассказов и даже сказка об удивительном цветке и приключениях сказочного героя Властимила. Молодые авторы в разных стилях и жанрах искренне пишут о том, что они чувствуют, во что верят и о чём мечтают.

Презентация начнется в 17:30 в гостиной универсальной научной библиотеки. В программе вечера – выступления молодых авторов и вручение им авторских экземпляров.

Вход свободный.