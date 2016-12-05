Циклон оставил без света одно село на Сахалине

Пришедший на Сахалин очередной циклон продолжает оказывать воздействие на территории острова, но без серьезных последствий.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, сегодня по состоянию на 10:00 все объекты жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Единственное нарушение электроснабжения произошло в селе Поречье Углегорского района. Над его устранением в настоящее время трудится ремонтно-восстановительная бригада в составе пяти человек и одной единицы техники. Аэропорт Южно-Сахалинска продолжает выпуск и прием воздушных судов. Паромная переправа Ванино – Холмск открыта. Железная дорога области функционирует без нарушений, проезд по всем дорогам острова осуществляется без ограничений.

Напомним, что днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского районов ожидалась сильная метель с видимостью менее 500 м, ветер 19-24 м/сек, сильный снег (7-19 мм).

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозировалось усиление ветра до 20-25 м/с, метель. 29 января на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до 25-30 м/сек, метель.

Всего в готовности к ликвидации возможных последствий циклона находятся 2 тыс. 553 человека и 565 единиц техники, в том числе от МЧС России - 288 человек и 64 единицы техники.