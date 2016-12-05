Новорожденного вертолетом из Александровска-Сахалинского доставят в областной центр

Вертолет Ми-8 сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России сегодня совершает очередной санитарный рейс.

Экипаж транспортирует новорожденного из Александровска-Сахалинского в областной центр, пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России. Борт вылетел в 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска.

В экстренной помощи нуждается малышка, которая появилась на свет 26 января в Центральной районной больнице Александровска-Сахалинского. В полёте до аэропорта Южно-Сахалинска крошечную пациентку будет сопровождать бригада врачей-реаниматологов областной детской больницы. В это же медучреждение ее доставят по прилету.