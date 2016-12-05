Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажке

В субботу ночью островные огнеборцы потушили пожар в Тымовском, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

Информация о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме №30 на ул. Криворучко в райцентре поступила в ведомство в 02:43. Первый пожарный расчет местного гарнизона прибыл на место происшествия через пять минут. К этому моменту наблюдалось сильное задымление, а на третьем этаже в одном из подъездов дома горели детские коляски.

Пожар был локализован в 02:49, а через 11 минут полностью ликвидирован силами семи огнеборцев и двух единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.