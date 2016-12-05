На Сахалине «дебютировала» театральная гостиная в музее

Сегодня в музее книги Чехова «Остров Сахалин» состоялась премьера театральной гостиной.

Появлением места общения творческих личностей островного региона мы обязаны региональному отделению Союза театральных деятелей России во главе с его председателем и худруком театра кукол Антониной Добролюбовой и музею книги «Остров Сахалин». Реализовывать очень нужный в области проект будут Чехов-центр и Сахалинский театр кукол.

Как поделилась с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» Антонина Добролюбова, это первая большая гостиная на нейтральной площадке. Раньше они тоже были, но кочевали по двум театрам Южно-Сахалинска.

- У южносахалинцев будет возможность в уютной домашней атмосфере, за чашкой чая, поговорить с выдающимися деятелями театра и культуры Сахалина. Ведь имя им легион. Примечательно, что открытие совпало с днем рождения Антона Павловича Чехова – культовой фигуры для Сахалина. Надеюсь, что гостиная в перспективе превратится в место встреч всей творческой интеллигенции города и области, - выразила надежду Антонина Добролюбова.

Совершенно справедливо героиней первого заседания стала легенда островного театра Клара Константиновна Кисенкова, отдавшая единственной сцене своей жизни более полувека. У народной артистки РСФСР много наград и званий, но две наиболее показательны: премия «За честь и достоинство» межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и высшее признание профессионального театрального сообщества России «Золотая маска». Она убеждена, что на сцену надо выходить не ради своих амбиций, а во имя и для зрителя, добра, чести, достоинства.

- Сахалинский зритель – удивительный по открытости и незащищенности, отдающий свои сердца чистым и высоким идеалам, воплощающимся на сцене, не приемлющий «чернухи и порнухи», - призналась в любви островным поклонникам актриса.

И благодарные островные театралы платят ей преданностью и верностью. Имя Клары Кисенковой на афише обеспечивает неизменный аншлаг Чехов-центру, как и гостиной в музее книги «Остров Сахалин». На встречу с ней пришли люди, которые проработали с ней не один десяток лет. Среди них руководители учреждений культуры, журналисты, писатели, коллеги. В группе последних оказалась и председатель Городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова. Клара Константиновна отработала шесть созывов Южно-Сахалинского городского Совета народных депутатов.

Впереди у южносахалинцев много интересных встреч. По словам Антонины Добролюбовой, заседания вначале планировались раз в квартал, но личностей, которые будут интересны гостям, оказалось столько, что пришлось сделать их ежемесячными. - Этот год замечательный во многих отношениях. Грядет королевский юбилей двух замечательных актеров Чехов-центра – Владимира Абашева и Лидии Шипиловой-Сухановой. Конечно, этим событиям мы посвятим два заседания. Очень хочется сделать вечер воспоминаний о наших коллегах, которых уже нет с нами. Это были светлые и веселые люди, и о них необходимо рассказать тем, кто их не знал. В общем, кандидатур столько, что гостиной впору переходить к ежедневному графику деятельности, - посвятила в план работы глава регионального отделения СТД. Кстати, в ближайшей перспективе организаторы планируют посвятить вечер замечательной островной художнице Наталье Кирюхиной, которая работала и в театрах. В общем, понятно, кто бы ни стал героем гостиной, будет интересно, как и сегодня. Сценарий вечера принадлежит худруку театра кукол, а она не умеет ничего делать скучно. Кстати, следующие гостиные не помешало бы посетить и молодым. Уверяю, такие встречи преследуют и познавательный аспект. Кроме замечательных остроумных рассказов героини, гости с удовольствием послушали воспоминания главы островного писательского цеха Николая Тарасова о мастере слова Михаиле Финнове – «качественном поэте морской тематики, которую не превращал в избитый многими авторами бином «соль-мозоль».