На «Горном воздухе» пустили канатку «Север»

Сегодня на «Горном воздухе» открылась вторая в нынешнем сезоне кресельная дорога, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе спортивно-туристического комплекса.

Новая канатка «Север» расширила зону катания, для туристов теперь доступна трасса «Северная-2» . Общая протяженность склона составляет 900 метров, но предназначена она не любителям, а профессионалам и опытным горнолыжникам.

Ранее руководство СТК отмечало, что приоритетным для горнолыжного курорта является безопасность посетителей, и северные склоны будут открыты только тогда, когда на вершине будет достаточно снега. К счастью, прошедшая в минувшие выходные метель позволила сделать хорошую основу для склона.