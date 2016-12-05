Свинокомплекс в Анивском районе в этом году выйдет на проектную мощность

Вторая очередь свинокомплекса на 50 тыс. голов в селе Таранай Анивского района возводится в соответствии с графиком. Об этом главе области рассказал генеральный директор «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов.

- Введены здания ожидания, хрячника, карантина, осеменения, опороса, а также сооружения энергетики и водоподготовки, тепловой узел. Практически готовы 5 из 11 зданий для откорма: в феврале там начнется установка внутренних сэндвич-панелей и оборудования. Все необходимые материалы на строительной площадке есть, в установленные сроки – в апреле - рассчитываем начать заселение второй очереди объекта, - сообщил Пахомов.

По его словам, компания намерена организовать на территории животноводческого комплекса и мясопереработку. Сейчас идет проектирование нового производства, которое будет включать не только перерабатывающие линии, но и морозильные установки. Также для обеспечения растущего поголовья кормами в ближайшей перспективе предусмотрено строительство отдельного комбикормового завода. Олег Кожемяко поручил поддержать это начинание предпринимателей.

Кроме того, на свинокомплексе планируют значительно увеличить мощности системы водоочистки - с 30 до 170 кубометров в сутки. Это позволит в полном объеме нейтрализовать вредные стоки. - Сегодня компания «Мерси Агро Сахалин» в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по развитию свинокомплекса. Есть уверенность в том, что строительство объектов его второй очереди будет завершено в установленные сроки, при этом возможности предприятия существенно возрастут. Исходим из того, что первая продукция, полученная на новых производственных мощностях, начнет поступать на сахалинский рынок уже в ноябре текущего года и в дальнейшем ее объемы будут наращиваться, - подвел итоги посещения предприятия губернатор Олег Кожемяко.