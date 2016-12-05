Сахалинке Милане Швецовой снова нужны деньги на лечение

7-летней Милане Швецовой из Южно-Сахалинска снова требуются деньги на лечение. У девочки детский церебральный паралич (ДЦП).

В конце февраля Милане назначили операцию на правую ножку в клинике Елизарова (г. Курган).

- Операция сложная, после сделают гипсование, и какое-то время дочь будет ограничена в движении. Все эти трудности ей предстоит пройти, чтобы дальше учиться ходить и не потерять всё то, что мы за столько лет научились делать, - рассказала мама девочки Елизавета.

Сама операция бесплатная, деньги нужны на реабилитацию, которую малышка будет проходить в челябинском центре «Сакура». Послеоперационный восстановительный курс составляет более двух месяцев. Необходимая сумма - 367 тыс. рублей. Благодаря неравнодушным людям на сегодняшний день есть 59 тыс. рублей. Остальную сумму необходимо собрать до 6 марта. - Помогите, люди добрые, Миланочке избежать инвалидной коляски. Я очень хочу вылечить и поставить на ножки свою доченьку! Она верит, что ей помогут добрые волшебники, - обращается Елизавета в своем письме в редакцию. - Огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен к нашей беде, помогает и поддерживает в трудную минуту.

Сразу после рождения Милана попала в реанимационное отделение с диагнозом: гипоксическое поражение ЦНС, бронхо-лёгочная дисплазия, ВЖК второй степени, ишемия второй степени, пневмония, дисплазия ТБС. Благодаря врачам девочка пошла на поправку. Но позднее ей поставили диагноз – ДЦП. Борьба за жизнь Миланы продолжалась все эти годы. Вместе с мамой она посетила множество клиник – как российских, так и зарубежных. В самарском реабилитационной центре прошла четыре курса лечения. Научилась ползать и сидеть, а позже – вставать. Врачи Института Турнера в Санкт-Петербурге сделали Милане успешную операцию. Реабилитацию она проходила в китайской клинике - всего через две недели научилась самостоятельно спускаться с лестницы и немного ходить, держась за руку. Через три месяца курс повторили, медики помогли девочке самостоятельно шагать. - Китайская медицина творила чудеса, но слишком дорогая для нашей семьи. Тогда я начала поиски клиники в России. Выбор пал на челябинский центр «Сакура», - говорит мама. В этом реабилитационном центре Милана стала увереннее ходить, училась держать себя в шаге. Летом после очередного курса малышка обрадовала всех новыми победами - научилась подниматься в гору. Но самое важное - сделала первые шаги на улице, тоже со страхом и пока неуверенно. Научилась вставать на спортивный степ и спускаться с него.

- Каждый день наша девочка прикладывает много усилий, чтобы стать здоровой. Она очень сильная духом, старательная, и у нее все получается, - продолжает мама Миланы. - Каждую реабилитацию радует своими успехами и достижениями. Она понимает: чтобы научиться ходить и бегать, нужно много работать над собой. Реквизиты для перечисления средств Милане Швецовой: Перевод на лицевой счет Сбербанка отделение Сбербанка 8567 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», Хабаровск БИК 040813608 ИНН 7707083893 КПП 650102001 К/сч 30101810600000000608 Расчетный счет 408 17 810 7 50342172422 Карта Сбербанка России : 4276 5000 2352 2806 Получатель: Швецова Елизавета Евгеньевна QIWI-кошелек : 48904944688010842 Яндекс-кошелек :-410013472330236 PayPal, реквизит: shvetsova-elizaveta11@mail.ru Для мобильных переводов номер карты мамы: 5469 5000 1095 3380 Номер телефона мамы: 8-924-193-33-31 (привязан к Сбербанк-онлайн).