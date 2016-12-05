За изнасилование сахалинки гражданин Узбекистана отсидит 10 лет

Гражданина Узбекистана приговорили к десяти годам лишения свободы за изнасилование пенсионерки, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Жертвой иностранца в сентябре 2016 года стала 62-летняя жительница анивского села Троицкого. Уголовное дело в отношении 25-летнего выходца ближнего зарубежья было возбуждено по четырем статьям УК РФ. Ему инкриминировались нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кража.

Анивский городской суд установил, что в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года пьяный молодой человек незаконно проник в дом пожилой женщины, угрожая убийством, совершил насилие над хозяйкой. С места преступления он ушел, прихватив с собой велосипед.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил фигуранта к лишению свободы. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.