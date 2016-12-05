Юбилейные «Чеховские чтения» открылись на Сахалине

Региональная научная конференция «XX Чеховские чтения» 30 января открылась в Южно-Сахалинске.

По традиции она приурочена ко дню рождения классика, который отмечался накануне. Ежегодный форум в этом году собрал свыше 40 докладчиков.

Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Анна Жук рассказала, как музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» из года в год приходится отстаивать право проводить эту конференцию.

Анна Жук

- До сих пор находятся люди, которые считают, что чеховская тема уже себя изжила. Но музей не сдаётся, а только закаляется, проводя каждый год очень содержательную конференцию, - сказала Жук. С ней согласна и заведующая научно-просветительским отделом музея Анастасия Степаненко. - Станиславский однажды сказал, что Чехов неисчерпаем, и мы в этом убеждаемся постоянно. С каждым новым докладом открывается какая-то грань его таланта. Для этого и устраиваются подобные научные форумы, чтобы поделиться своими открытиями. Кроме того, в рамках конференции рассматривается и краеведческий аспект: чеховское окружение, история Сахалина периода каторги, - сказала Степаненко. Особенностью этой конференции стало большое количество гостей. С докладами приехали представители дружественных музеев из Мелихово, Ялты, Таганрога. Кроме того, на Сахалин прибыл чеховед из Екатеринбурга. Два доклада предложат зарубежные исследователи творчества Чехова.

Гость конференции из Японии - преподаватель, специальный советник Литературного музея Хоккайдо, кандидат филологических наук Хисаси Кубота - расскажет о выставке 2017 года в Хоккайдском музее, посвященной Чехову.

Докладчик из Японии Хисаси Кубота справа

А магистрант из Харбинского педагогического университета Китая Чэнь Цы, которая четыре месяца стажируется в Сахалинском государственном университете, изучает творчество советского писателя Константина Федина. Его произведения стали основой ее диссертации. Однако и у Федина девушка нашла связь с Чеховым. Он писал о семье классика. Об этом и будет доклад девушки на нынешних чтениях. Это будет ее первое выступление. Чэнь Цы призналась, что совсем не волнуется, она очень рада. Стаж изучения русского языка китаянки - пять лет. Русский она решила учить, чтобы быть не как все. - Я с детства хотела выучить какой-то еще язык, кроме китайского. Когда я поступила в университет, выбрала английский, японский и русский. Я подумала, что на английском говорят почти все в мире, поэтому решила остановиться на русском. Русская грамматика – очень трудная, и здесь люди говорят очень быстро, я пока плохо их понимаю. Русская литература мне интересна, и у меня очень хорошие преподаватели, - сказала китаянка.

Магистрант из Китая Чэнь Цы справа

В этом году много заявок на участие в конференции подали школьные учителя, поэтому специально для педагогов организаторы решили провести методическую секцию по вопросам преподавания творчества Чехова для школьников. Участники секции для учителей приехали из сёл Дальнее, Троицкое, Красногорск, Адо-Тымово, Восточное, а также из Невельска, Шахтёрска, Корсакова, Холмска, Томари и Южно-Сахалинска.

Первым с докладом выступил доктор филологических наук, профессор Уральского государственного педагогического университета Александр Кубасов. Кстати, екатеринбуржцы дорожат тем фактом, что Чехов когда-то побывал и в их городе, на несколько дней останавливался в местной гостинице.

Профессор Александр Кубасов