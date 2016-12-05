На сахалинском чемпионате по пинг-понгу участники борются за выход в первый дивизион

В Южно-Сахалинске в спортивном зале «Эпл» состоялись соревнования во II и III лигах клубного чемпионата области по настольному теннису.

По информации пресс-службы регионального минспорта, 28 января шесть команд II лиги разыграли две путевки в первый дивизион. Отличную игру показали воспитанники ДЮСШ Долинска. Они уверенно одолели всех соперников и заняли первое место. Свою лепту в победу внесли Дмитрий Тен, Андрей Кребс, Данил Покудин, Хван Ын Хэ. Вторую путевку в I лигу завоевали теннисисты команды «Невельск-1» в составе Алексея Юна, Сергея Ю, Алексея Рябцева, Владимира Чена. Призовую тройку замкнули спортсмены клуба «Витязь». Бронза добыли Павел Голубь, Александр Шаповалов и Александр Ким. Команда «Контроль» заняла четвертое место, обеспечив себе представительство во второй лиге. ДЮСШ Южно-Сахалинска и сборная Томари автоматически перешли в III лигу.

29 января состоялись игры среди команд третьей лиги. Пять побед обеспечили первое место и путевку в дивизион рангом выше «Нефтегазснабу» из Холмска. В последующих стартах клубного чемпионата во второй лиге выступят Эрик Ким, Юлия Хван, Юлия Коваленко и Дарий Смирнов. Одно поражение от лидера позволило закрепиться на второй позиции теннисистам Корсакова. Таким образом, во второй лиге выступят Геннадий Бородин, Сергей Пак, Николай И, Алексей Ли, Евгений Калашнев.

Сразу три команды подошли к финишной черте с результатом в семь очков. Судьбу представительства в этом дивизионе решало соотношение в личных встречах. В итоге третье место занял «Ветеран Локо» в составе Валерия Зайцева, Андрея Ташлыкова, Сергея Чеботарева, Валерия Федосеева и Александра Давыдяна. Также в третье лиге удалось закрепиться сборной «Анива-Штурм», а вот «Невкельск-2» и «Сопчек» выбыли в четвертый дивизион.