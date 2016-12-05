В Холмске вспомнили окончание блокады Ленинграда

В Холмском совете ветеранов отметили очередную годовщину окончания блокады Ленинграда, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

В этот день собрались те, кто еще ребенком пережил страшные 900 дней и ночей с тысячами других детей и взрослых. Вместе с ними пришли люди, которые находились на оккупированных территориях и помнят зверства фашистов, а также участники Великой Отечественной войны. Они воспоминали пережитое, за чашкой чая с домашними пирогами люди тепло общались, плакали, читали стихи. Пафос их рассказов – призыв помнить уроки той страшной войны, мужество и самопожертвование миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира на земле. Особенно актуально это сейчас, когда фашизм то и дело пытается поднять голову в странах Европы и бывшего СССР, когда пытаются переписать историю и украсть у нас великую победу. А для этого необходимо активнее продолжать просветительскую работу с подрастающим поколением.

Участников вечера поздравили от имени главы администрации района Андрея Сухомесова и председателя Собрания муниципального образования Александра Бородина и пожелали им ещё долго оставаться в строю, быть активными гражданами и патриотами своей страны.