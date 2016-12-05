Олимпийские сети

У сахалинских рыбаков каникул не бывает – это подтвердило начало года, которое флотилии наших промысловиков встретили в прибрежной зоне и на отдаленных морских акваториях. О планах на 2017 год мы попросили рассказать руководителя областного агентства по рыболовству Сергея Диденко.

–Сергей Юрьевич, в разгар новогодних праздников были отгружены первые уловы наваги. Успешно ли, на ваш взгляд, идет эта путина?

– Результаты может увидеть любой желающий, поскольку во многих городах на севере, в центре и на юге острова уже продается свежемороженая навага. Часть улова перерабатывают в консервы, которые затем поступят в продажу в нашей области и на материке.

Нынешняя путина началась на несколько дней раньше, чем прошлогодняя. Промысловая обстановка в заливе Терпения сложилась в целом удовлетворительная, хотя вышедшим поначалу в море судам пришлось несколько дней пережидать из-за подхода льдов и штормовой погоды.

Сегодня там работают малые рыболовные сейнеры уже 18 наших предприятий. Неплохо идут дела у рыболовецкого колхоза «Дружба», Поронайского зверосовхоза, компаний «Брик», «Поронайский РПЗ» и других. В целом сахалинские рыбаки добыли более 4,1 тысячи тонн наваги.

Напомню, что одновременно с активным промыслом, когда скопления рыбы тралят с сейнеров в море, ведется и пассивный – с ледового припая у берега, с помощью специальных ловушек-вентерей. Их выставляют на восточном и северо-западном побережье Сахалина. Скажем, в Охинском районе заявили о своей готовности включиться в зимнюю путину родовые хозяйства «Норк», «Тэви» и «Наньво». Добывать рыбу начали и бригады Ногликского района.

А в последние дни крупная навага появилась и еще севернее – у побережья близ села Трамбаус. В итоге если еще месяц-полтора назад цена прошлогодней наваги «зашкаливала» за 150-200 рублей, то сейчас рыба свежего улова продается по 70 рублей за килограмм.

В этой путине есть и другие нюансы. На востоке Сахалина, а также у Северных и Южных Курил каждый рыбопромышленник получил свою квоту, а в целом они могут выловить, соответственно, чуть более 5 тысяч и почти 4,5 тысячи тонн наваги.

Одновременно еще 1,3 тысячи тонн наука рекомендовала к добыче в Татарском проливе по заявочному принципу. Проще говоря, промысловики там работают не по квотам, а по заявочному принципу. Его нередко еще называют «олимпийской системой», при которой весь запланированный объем ресурсов способно выбрать всего одно предприятие, если оно ловит успешнее других. Или же к соседним участкам побережья рыба просто не подошла.

– Основную часть улова в островном регионе составляет минтай. Как стартовал первый этап его морской экспедиции, который обычно завершают к весне?

– Здесь собрана флотилия куда больше, чем на наважьей путине. Да и суда в основном средне- и крупнотоннажные, способные перерабатывать улов прямо на борту. Возле Северных и Южных Курил, а также в ряде районов Охотского моря в январе ведут промысел 37 судов, принадлежащих 15 сахалинским предприятиям.

Минтая наши рыбаки выловили более 25 тысяч тонн, что несколько ниже прошлогодних результатов на тот же период года. Поначалу на промысле сложилась неблагоприятная ледовая обстановка. Затем пришли циклоны и ледовые поля разломало. Но теперь настала штормовая погода, которая тоже повлияла на темпы лова. Вдобавок, как отмечалось на недавнем штабе охотоморской путины, и сами скопления рыбы оказались разреженными и очень подвижными. Из-за этого судам приходилось, как говорится, «гоняться» за минтаевыми косяками. Тем не менее, мы рассчитываем, что рыбопромышленный комплекс области в целом добудет минтая не меньше, чем в прошлом году. А это – более 427 тысяч тонн.

–На прилавках наших магазинов можно увидеть и многие другие виды рыбы и морепродукты. Вылавливают ли их и зимой?

– Конечно. Например, сейчас в центральной и северной части Охотского моря ведет добычу тихоокеанской сельди большая флотилия дальневосточных рыбаков, в числе которых и сахалинцы. Результаты промысла у них выше прошлогодних. А вот в Восточно-Сахалинской подзоне, согласно приказу Росрыболовства, промысел сельди прекращается с 31 января и до самого конца 2017 года, поскольку там уже выбран весь рекомендованный объем. Исключение сделают лишь для вылова этой рыбы в научно-исследовательских и контрольных целях.

Зимой в прибрежной зоне и морской акватории добывают также камбалу, терпуга, морского гребешка и еще целый ряд водных биоресурсов. Стоит подчеркнуть: у наших рыбаков не бывает каникул не только зимой, но в другие времена года. Придет пора для вылова краба, сайры, кальмара, других видов рыбы и морепродуктов. Если же говорить про общегодовой улов, то на Сахалине и Курилах он планируется на этот раз в пределах 700-720 тысяч тонн.

Понятно, что на общих показателях может существенно сказаться предстоящая летом и осенью «красная» путина. Пока прогноз СахНИРО официально не обнародовал. Однако, даже по самым приблизительным данным, в ходе очередной лососевой страды ожидается вылов около 50 тысяч тонн горбуши и до 30 тысяч тонн кеты. Это, конечно, значительно меньше результатов путины-2016, но, как ранее отмечали ученые, примерно на уровне 2015 года.

– У нас после 25-летнего перерыва возобновили промысел сардины-иваси и скумбрии. Вдобавок неподалеку от Южных Курил попадалась в прилове и довольно редкая еще рыба – анчоус. Каковы планы на эти виды биоресурсов в этом году?

– Их вылов неуклонно нарастает. В 2015 году на этот промысел вышло всего одно предприятие, добывшее 3 тонны сардины и 213 тонн скумбрии. А в прошлом году иваси добывали уже 3 предприятия, скумбрию – 6. В результате их общий улов превысил 1 тысячу тонн сардины и 1,9 тысячи тонн скумбрии. Сколько им удастся добыть в предстоящей экспедиции – пока не ясно. Дело в том, что названные виды не включены в число «одуемых», квот на их вылов предприятиям заранее не выделяют. А значит, и на промысел нашим рыбопромышленникам придется выходить наряду с другими дальневосточными компаниями, а затем действовать по названной выше «олимпийской системе», изо всех сил стараясь обогнать конкурентов.

А вот с анчоусом ситуация иная. В прошлом году его добыли всего две тонны. Специализированного промысла этого вида рыбы, несмотря на обнаруженные учеными довольно неплохие скопления, так и не объявлено. Поэтому и прогнозировать, сколько анчоуса окажется попутно в сетях островных рыбаков, сейчас невозможно.

–Сергей Юрьевич, какие еще события ждут рыбаков в 2017 году?

– Одно из ближайших, причем самых ярких и массовых – шестые по счету соревнования рыбаков-любителей «Сахалинский лед». Они намечены на 24 февраля, и наверняка соберут тысячи участников и гостей. На первом этапе бороться за первенство будут команды, а на втором пройдет «рыбацкий биатлон». В последнем победителю предстоит преодолеть четыре зоны лова, на каждой добыть по одной рыбке и быстрее всех достигнуть финиша. Примечательно, что в этом году гостями праздника на соревнования приедут делегации из многих приморских регионов России. Для них в Южно-Сахалинске будет организован четырехдневный семинар, посвященный реализации регионального проекта «Доступная рыба», инициативам губернатора по расширению вылова биоресурсов в 6-мильной морской зоне, а также работе созданной у нас совместно со Сбербанком рыбной биржи.

Не могу не сказать и об изменениях, которые не столь давно внесены в госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса области, рассчитанную на период 2014-2020 годов. Как известно, доходы областного бюджета значительно снизились, в несколько раз пришлось сократить и финансирование нашей госпрограммы. В текущем году на ее мероприятия предусмотрено выделить лишь около 155 млн рублей. Основную часть этих средств решено направить на докапитализацию компании «Сахалинлизингфлот», которая реализует инвестиционные проекты на основе государственно-частного партнерства.