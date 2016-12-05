Вышел в свет литературный путеводитель по Сахалину

Коллектив авторов выпустил «Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только…».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в музее книги Чехова «Остров Сахалин», презентация сборника состоится здесь же 31 января (начало – в 16:00).

Составителями путеводителя стали профессор СахГУ Елена Иконникова и заведующая научно-просветительским отделом музея книги «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко. Они сделали обзор творчества авторов, которые с первой четверти XIX века до 1930–1940-х годов следующего столетия упоминали в своих произведениях Сахалин. Научно-популярная часть иллюстрируется фактическими впечатлениями от острова отдельных людей и описаниями, основанными на рассказах очевидцев и исследователей Дальнего Востока. Такой принцип позволяет процитировать фрагменты из произведений Чехова, Ивана Гончарова, Власа Дорошевича, Владимира Короленко, Константина Станюковича и путешественников Николая Рудановского, Геннадия Невельского о многих местах Сахалина, в том числе Охе и Ногликах, Александровске-Сахалинском и Тымовском, Смирных и Поронайске.

По словам Анастасии Степаненко, первые идеи создания такой универсальной книги возникли ещё в 2012 году, при проведении международной конференции «Сахалин и Курильские острова в литературе и периодической печати».

- Проехав по сахалинскому маршруту Чехова вместе с российскими и зарубежными учеными осенью 2015 года, мы убедились, что знакомство с городами, поселками и маленькими населенными пунктами острова может представлять интерес не только в историческом, но и литературном формате, - отметила исследователь.

Елена Иконникова уверена, что слово о Сахалине воспринимается как своеобразное средство освоения далеких от центральных регионов мест.

– Благодаря соединенным в одной книге цитатам разных авторов выстраивается неожиданная картина развития нашего острова в разные периоды. На этот момент указывали и прежде писатели и путешественники при посещении Сахалина, – отметила профессор.

Путеводитель снабжен фотоиллюстрациями населенных пунктов и уголков природы Сахалина. Автором основного массива снимков является сотрудник музея книги «Остров Сахалин» Сергей Кузовов. По его мнению, иллюстративная часть путеводителя, в котором большинство фотографий связано с дорогой, представляет зримую метафору ключевого образа в цитатах книги.

Именно с дороги начиналось знакомство с островом и во времена первооткрывателей, и в период каторги, и в эпоху СССР.

Издание предназначено для школьников, студентов, педагогов, краеведов и всех тех, кто любит путешествовать и открывать разные уголки на карте Сахалина. Кстати, получить в подарок редкое издание можно будет на презентации, которая завершит ХХ «Чеховские чтения».