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30 января 13:27 / Общество / оркестры / музыка  

Сахалинцы скорбят о кончине Александра Зражаева

Глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью известного музыканта, заслуженного работника культуры Сахалинской области Александра Гавриловича Зражаева выразил губернатор Олег Кожемяко.

- Ушел из жизни человек, внесший огромный вклад в развитие музыкального искусства нашего региона. Он был основателем Сахалинского областного детского симфонического оркестра и Южно-Сахалинского камерного оркестра и длительное время работал в них художественным руководителем и дирижером.

Эти творческие коллективы знают и ценят сахалинцы и курильчане, жители Дальнего Востока, России, зарубежных стран. По сути, благодаря Александру Гавриловичу двери в мир искусства распахнулись не только для островных ценителей музыки, но и для множества талантливых ребят, а Сахалинская область открылась новой гранью – как еще один культурный центр для тысяч людей по всему миру.

Александр Гаврилович Зражаев скончался после тяжелой болезни на 74 году жизни. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - отметил глава региона.

Администрация Южно-Сахалинска выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры Сахалинской области, лауреата Сахалинского фонда культуры, бывшего художественного руководителя Южно-Сахалинского камерного оркестра Александра Зражаева.

По информации пресс-службы мэрии, он скончался от тяжелой болезни 29 января на 74-м году жизни. Ушел человек-эпоха, талантливый музыкант и руководитель, мудрый наставник и верный друг. С именем Александра Гавриловича связаны основные этапы становления и развития культурной жизни Южно-Сахалинска. Главным его достижением было создание в феврале 1999 года городского камерного оркестра. Несмотря на тяжелую болезнь, он руководил коллективом до последнего и оставил эту должность чуть меньше месяца назад.

Сегодня Южно-Сахалинский городской камерный оркестр - профессиональный творческий коллектив, в составе которого свыше 40 музыкантов. За 17 лет своего существования он стал ярким явлением в культурной жизни не только Южно-Сахалинска, но и всей области. Коллектив ведет большую концертную и просветительскую деятельность в родном городе, гастролирует по области. Его концерты пользуются огромным успехом у поклонников коллектива.

Более 15 лет оркестр реализует творческие международные проекты при сотрудничестве с музыкантами разных стран и вносит существенный вклад в укрепление культурных связей между Россией, Японией, Республикой Кореей, Китаем. Подготовлены совместные программы со многими музыкантами и вокалистами мирового уровня из России и стран АТР, США, Израиля, что является залогом профессионального роста артистов оркестра и доставляет огромное эстетическое удовольствие зрителям.

С января 2001 года у оркестра сложились дружеские связи с Хакодатским оркестром (Япония) и его дирижером Накадзимой Масаюки. В 2013-м коллектив побывал на гастролях в Японии, успешно выступил на фестивале оркестров в Республике Корее, где дал еще четыре концерта. В День города в Южно-Сахалинске оркестр выступил вместе с японской пианисткой Аяко Ясуда. С 2015 года укрепились творческие связи с известным корейским дирижером Кым Нан Се. Традиционным для оркестра стало участие в благотворительных концертах, а также ежегодные выступления для ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года оркестр ежегодно принимает участие в проекте «Культурная столица», в рамках которого состоялось совместное выступление коллектива с выдающимся виолончелистом Борисом Андриановым.

Городской камерный оркестр имеет заслуженный успех у слушателей Саппоро, Асахикавы, Вакканая, Сеула, ДенДю, Сучона. Он также проводит ежегодные гастроли в Холмске, Невельске, Корсакове, Аниве, Долинске, Поронайске, Охе и Ногликах. За время своего существования коллектив дал более 500 концертов.

За вклад в развитие культуры Александр Зражаев неоднократно отмечался почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска и области. Он награжден медалями «Ветеран труда», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». В 2006 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», в 2010-м присуждена премия мэра за вклад в развитие культуры города. За большой вклад в культурную жизнь Южно-Сахалинска, укрепление международных культурных связей, большую концертно-просветительскую деятельность и пропаганду музыкального искусства Александр Гаврилович занесен на Доску почета городского округа в 2011 году.

В 2012 году награжден Почетной грамотой министерства культуры Сахалинской области, в 2014-м – Почетной грамотой правительства Сахалинской области.

Александр Зражаев награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском»: в 2012 году - II степени, в 2016-м - I степени.

Прощание с Александром Гавриловичем Зражаевым пройдет 1 февраля с 13:00 до 14:30 в Центральной детской музыкальной школе по адресу: ул. Невельская, 49 (в этот день будут отменены занятия). А в 15:00 состоится отпевание в Воскресенском кафедральном соборе.

Соболезнования семье и близким Александра Зражаева выразила и Городская дума Южно-Сахалинска.

- Александр Гаврилович внес неоценимый вклад в развитие культуры не только городского округа, но и всей Сахалинской области. Основатель и дирижер Южно-Сахалинского городского камерного оркестра, Музыкант и Человек с большой буквы, которого все очень уважали и любили, он был для нас примером целеустремленности и таланта. Он подарил Южно-Сахалинску замечательный оркестр, открыл нам удивительный музыкальный мир. Мы всегда высоко ценили его творчество – в сентябре прошлого года Гордума наградила его почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I степени. Ушел наш друг, для нас это невосполнимая потеря, - сказала председатель Городской думы Елена Столярова.

Теги  Музыка Оркестры Музыкальные школы Соболезнование

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