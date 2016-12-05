В новогодние каникулы клиенты ВТБ в ДФО больше всего потратили в Таиланде, США и Южной Корее

В период новогодних праздников порядка 40% трат дальневосточников – клиентов группы ВТБ – за рубежом пришлось на Таиланд, США и Южную Корею.

При этом, по информации пресс-службы компании, доля транзакций в Таиланде увеличилась по сравнению с прошлым годом. Кроме того, дальневосточники отдыхали и делали покупки в Австралии (6% безналичных платежей), Сингапуре (5%), Японии (4%), Италии (3%) и Китае (2%).

Более половины безналичных транзакций в период новогодних праздников традиционно приходится на оплату отелей, приобретение одежды, розничные покупки. В 2015-2016 годах эта доля составила 52%, а в праздники 2016-2017 годов - уже 57%. Также в нынешние новогодние праздники 7% транзакций дальневосточников за рубежом пришлись на рестораны.

Общий объем безналичных платежей, проведенных дальневосточными клиентами группы ВТБ за границей, составил в этот период почти 150 млн рублей.