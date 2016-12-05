90-летний порог перешагнула еще одна сахалинка

Одну из старейших жительниц села Яблочного поздравили с 90-летием, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации Холмского района.

Юбилей отметила Нина Георгиевна Шарыпаева. Ее хорошо знают в родном селе. Более 45 лет она проработала медсестрой в больнице, оказывала помощь многим землякам. Состоялась она и в истинно женском своём предназначении: родила и воспитала четверых детей, помогла вырастить десятерых внуков, тринадцать правнуков и троих праправнуков. Достойная жизнь достойного человека.

Поздравить Нину Георгиевну прибыли представители администрации муниципального образования, сельской управы, глава местного отделения общероссийской организации «Дети войны» и холмский поэт-бард Михаил Шмид. В адрес юбиляра прозвучали самые тёплые поздравления и пожелания, ей вручили памятные подарки, а бард исполнил песню собственного сочинения про остров и сахалинцев. В ответ именинница пообещала пригласить всех собравшихся и на свое 100-летие.